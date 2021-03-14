Bilet aldılar ve nereye uçacaklarını bilmiyorlar!

Bir yılı aşkın süredir hayatımızın bir parçası olan koronavirüs salgını her şeyi değiştirdi. İşini ve okulunu eve taşıyanlar da oldu, işe gitme şeklini değiştirenler de. Seyahatler de farklı artık. Kalabalıklardan uzak izole tatiller popüler hale geldi, karavanlar yok satıyor, açık hava turizmi altın çağını yaşamayı bekliyor. Ancak "farklı" sıfatını tam olarak hak eden hamle Avustralya merkezli Qantas Havayolları'ndan geldi. Şirket, Avustralya’da sürpriz deneyimler arayan seyahat severler için ‘gizemli uçuşlar’ fikrini ortaya attı. Yani yolcular uçak bileti alacak ama yolculuğun nereye olduğunu bilmeyecek. Bu heyecan verici deneyim için rezervasyonlar başladı bile.

Gizemli uçuşlar mart ve mayıs ayları arasında Brisbane, Melbourne ve Sidney’den gerçekleştirilecek ve yolcular önceden açıklanmayan herhangi bir havalimanına inecek. Ekonomi sınıfı biletler için yaklaşık 577 dolar, business class için ise yaklaşık 1233 dolar ödenecek. Qantas'ın açıklamasına göre günübirlik gerçekleştirilecek bu seyahatlere sadece 120 yolcu katılabilecek.

'TURİZM SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMANIN BİR YOLU'

Qantas'ın müşteri ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Stephanie Tully, gizemli uçuşlarla ilgili olarak CNN'e yaptığı açıklamada, “Aşı uygulamaları ile birlikte sınırlar arasındaki kısıtlamalar kalkacak. Bu arada gerçekleştirilen gizemli uçuşlar ise tekrar seyahat etmeye istekli olan insanlar için benzersiz bir deneyim olacak. Bu özellikle seyahat kısıtlamalarından en çok etkilenen turizm sektörünü canlandırmanın bir yolu” dedi.

VARIŞ NOKTASI GİZLİ TUTULACAK

Qantas, uçak inişe geçip bir duyuru yapılana kadar varış noktalarının gizli tutulacağını açıkladı. Uçuşlardaki yolcular gün boyu indikleri bölgeyi keşfettikten sonra aynı uçakla yeniden ayrıldıkları havalimanına dönecekler.

Uluslararası uçuşların ise salgın nedeniyle bir süre daha yapılabilmesi mümkün görünmüyor. Bu sebeple gezginler ülke içindeki seyahat rotalarına ilgi gösteriyor. Gizemli uçuşlarıyla yurt içi seyahati daha heyecanlı hale getiren havayolu, bu uçuşları zamanla yurt dışına da taşımayı planlıyor.

HİÇBİR YERE UÇUŞ FURYASI

Aynı şirket 2020 yılının Ekim ayında yine uçmayı özleyenler ve turizmi canlandırmak için aynı havalimanından kalkış ve inişli manzara uçuşları gerçekleştirdi. Tam yedi saat sürecek manzara uçuşlarının biletleri tam 10 dakika içerisinde tükendi. Ara durakların olmadığı bu uçuşta ülkenin doğal güzellikleri görüldü ve yolcular tam bir görsel şölen yaşadı. Firmanın yetkilisi ise bu uçuş için ‘şirket tarihinin en hızlı satılan seferiydi’ dedi.

BİNDİKLERİ UÇAK HİÇBİR ZAMAN KALKMAYACAK

Gizemli uçuşlar, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyahat edemeyen gezgin ruhluları mutlu etmeye yönelik tek uygulama da değil üstelik. Bunalanlar için farklı ülkelerde farklı seyahat çözümleri geliştirildi.

Örneğin Tayvan hükümeti koronavirüs sebebiyle seyahat edemeyenler için yaratıcı bir çözüm buldu. Aylardır evlere kapanan ve seyahat hasreti çeken için sahte uçuş etkinliği düzenlendi. Salgının etkilerini biraz da olsa geride bırakmak isteyen vatandaşlar bu seferlere yoğun ilgi gösterdi.

Başkent Taipei'de bulunan Songshan Havaalanı’nda gerçekleşen sahte uçuş etkinliğinde yolcular tüm uçuş rutinlerini yaşıyor. Pist üzerinde bekleyen uçağa gitmeden önce her zamanki gibi pasaport kontrolüne giriyor, check-in yaptırıyor ve güvenlikten geçiyorlar. Daha sonra uçağın kapısına gelen yolcular görevliye biniş kartını gösterip, uçağa biniyor.

Bundan sonra ne mi oluyor? Seyahat sadece bu kadarla sınırlı kalıyor ama yolcular yaklaşık 15 dakika kaldıkların uçağın içinde görevlilerle sohbet ediyor ve ilginç bir seyahat deneyimi yaşıyor.

SEYAHAT TRENDLERİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Koronavirüs her şeyi olduğu gibi seyahat trendlerini de önemli ölçüde etkiledi. Bugüne kadar kalabalık tatil beldelerine ve daha eğlenceli seyahat rotalarına yönelim varken, pandemi ile birlikte doğaya dönük, daha az kişinin olduğu yerlere seyahatler önem kazandı. Ofislerin de eve taşınmasıyla birlikte insanlar çalışmak için farklı yerlere gitmeye başladı. Bunun için sadece dizüstü bilgisayarı bavula atmak yeterli oldu. Açık havada yürüyüşlerin yapılacağı, bol oksijenli ve sessiz yerler seyahatin yeni normali haline geldi.

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