Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir? Semih Şahin'in biyografisi

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1965 yılında Bilecik’te, öğretmen anne babanın iki çocuğunun ilki olarak doğan Semih Şahin’in Kızıldamlar köyünde başlayan çocukluğu, İstasyon Mahallesi’nde devam etti.



İlk gençliği Cumhuriyet Mahallesi’nde, üniversite yılları ise İstanbul ve İngiltere'de geçti. Bilecik, Balıkesir ve İstanbul’da yaşadı. Semih Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçildi.

Eğitim Durumu:



Dünya Bankası Bursu ile İNGİLTERE-MANCHESTER

Salford Üniversitesi - BIHE - İnşaatYönetimi (Akademisyen Eğitimi)

İÜ İşletme Fakultesi - İşletme İktisadı Enstitüsü, İnşaat İşletmeciliği

İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakultesi

Eskişehir Maarif Koleji

İstasyon Hürriyet İlkokulu