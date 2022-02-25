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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir? Semih Şahin'in biyografisi

#Semih Şahin#Bilecik Belediye Başkanı#Semih Şahin Kimdir
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir Semih Şahinin biyografisi

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Semih Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti. Söz konusu haberler ardından Semih Şahin’in biyografisi yeniden merak konusu oldu. Peki, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin kimdir?

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1965 yılında Bilecik’te, öğretmen anne babanın iki çocuğunun ilki olarak doğan Semih Şahin’in Kızıldamlar köyünde başlayan çocukluğu, İstasyon Mahallesi’nde devam etti.

İlk gençliği Cumhuriyet Mahallesi’nde, üniversite yılları ise İstanbul ve İngiltere'de geçti. Bilecik, Balıkesir ve İstanbul’da yaşadı. Semih Şahin, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçildi.

Eğitim Durumu:

Dünya Bankası Bursu ile İNGİLTERE-MANCHESTER
Salford Üniversitesi - BIHE - İnşaatYönetimi (Akademisyen Eğitimi)
İÜ İşletme Fakultesi - İşletme İktisadı Enstitüsü, İnşaat İşletmeciliği
İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakultesi
Eskişehir Maarif Koleji
İstasyon Hürriyet İlkokulu

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