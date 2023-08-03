Bild gazetesinden Şansölye Scholz'a açık mektup: Milyonlarca Alman tedirgin

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Almanya'da gündem Bild'in yayınladığı açık mektup.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a yönelik açık bir mektup yayımladı.

Mektupta ekonominin küçüldüğü, işsizliğin arttığı belirtildi ve 'Milyonlarca Alman tedirgin' denildi.

Söz konusu mektupta 'Trafik lambası koalisyonu (SPD, FDP, Yeşiller) buna karşı ne yapıyor?' diye soruldu.

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'Sevgili Şansölye... Sizi tatilde rahatsız ettiğimiz için özür dileriz, ama çok acil. Korkmayın, bu sefer mart ayında olduğu gibi evinize hırsız girmedi. Ama ekonomi çok korkunç bir çöküş sergilemekte' diyen Bild açık mektubun devamında şu ifadelere yer verdi;

'Belki siz terasta her şeyin farkında değilsiniz ama her yerden alarm geliyor. Enflasyon düşmüyor. Almanya’da yüzde 6.5, Avrupa’da ise ortalama yüzde 5.3’te. Fransa’da yüzde 5, İspanya’da yüzde 2.1’de. Uluslararası Para Fonu’na (IWF) göre ekonomimiz yüzde 0.3 küçülüyor. Yalnız bizde. ABD ekonomik alanda yüzde 1.8 büyüyor.'

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Alman şirketlerinin aldığı siparişlerde yüzde 15 düşüş görüldüğünün altını çizen Bild, '100 Yönetim Kurulu Başkanı’ndan 53’ü (Ocak ayında bu rakam yüzde 29’du) Almanya’da yatırımlarını durdurmak istiyor. İnsanlar konut bulamıyor. Siz yılda 100 bin sosyal konut yapma sözü verdiğiniz halde geçen yıl bu ucuz konut rakamı 22 bin 500’de kaldı. Bu bir gerilemedir' dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun son rakamlarına göre, Almanya'nın GSYİH'sının bu yıl %0,3 düşmesi, diğer ülkelerin ise büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Yabancı kalifiye elemanların artık Almanya'ya gelmek istemediğinin savunulduğu mektupta '53 ülke arasında biz 49’uncu sıradayız. 1 milyon 750 bin işyeri ise boş. Ve bu da oldu; Biramız da artık eskisi gibi tatlı değil. Bira tüketimi yüzde 2.9 azaldı.' denildi.

'Sevgili Bay Şansölye... Bu gelişmeler bizi tedirgin ediyor' diyen Bild mektubunun kalan kısmında şu ifadelere yer verdi;

'Bugünden itibaren bu çöküşü engellemek için ne yapıyorsunuz? Sanayiyi ve refahı nasıl kurtaracaksınız? Ve biz kendi kendimize soruyoruz; Gerçekten hükümetiniz bunun üstesinden gelmeye muktedir mi? Yoksa ülkemiz iklim dostu bir biçimde çöküyor mu? Umarız ki, hak ettiğiniz bu tatilde bunların üstesinden gelecek fikirler gelir aklınıza. İyi dinlenmeler! Vatandan selamlar! BILD’iniz.'