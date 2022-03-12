BigMag karaborsada

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UKRAYNA işgali sonrası Batılı birçok markanın Rusya’dan çekilmesinin ardından, ülkede stokçular devreye girdi. Rusya’da faaliyetlerini askıya alan markaların başında, Amerikalı fast-food zinciri McDonald’s geliyor. Küresel çapta hizmet veren marka, Rusya’daki 850 restoranını geçtiğimiz günlerde kapattı. Amerikalı sosyal paylaşım sitesi Reddit’te yer alan bir fotoğrafta, bir Rus vatandaşının buzdolabını tıkabasa McDonald’s hamburgerleriyle doldurduğu görüldü. Başka hiçbir ürüne yer kalmayacak şekilde McDonald’s ürünleriyle kaplı olan buzdolabının fotoğrafı büyük ilgi çekti.

SOSLARINI BİLE SATIYORLAR

Söz konusu kişinin, stokladığı ürünleri internet üzerinden fahiş fiyatlara satacağı yorumları yapıldı. Zira ülkedeki e-ticaret sitelerinde, bir BigMac menü ortalama 40 bin rubleye (4 bin 600 TL) satılıyor. Avito adlı Rusya’da faaliyet gösteren satış sitesinde, bazı kullanıcılar ellerindeki McDonald’s soslarını dahi satışa çıkardı. Bir kullanıcı üç kutu McDonald’s ürününü 100 bin rubleye (11 bin 600 TL) satışa koyarken, bir başka kullanıcı içinde “Double BigMac, Double Royal, iki büyük boy patates, 18 McNugget ve mozarella parçalarını “hâlâ sıcak” açıklamasıyla 45 bin rubleye (5 bin 700 TL) satışa koydu. Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda, bunun “Risksiz iyi bir iş fırsatı olduğu” belirtildi. Bazı yorumcular ise “Uzun süre kalsa da bozulmaz” diyerek durumu tiye aldı.

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BUZDOLABI AĞZINA KADAR HAMBURGER

Bir Rus vatandaşı ülkedeki McDonald’s’lar kapanmadan hamburger stoku yapmış. Ağzına kadar hamburger dolu buzdolabı fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

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RUSYA ESERLERİNİ GERİ İSTEDİ

RUSYA Kültür Bakanlığı, Ukrayna işgali yüzünden ülkesine getirilen yaptırımlara karşı İtalya’daki müzelere sergilenmesi için verdikleri sanat eserlerinin iadesini istedi. BBC Türkçe’nin haberine göre Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Hermitage Müzesi’nin Müdürü Mikhail Borisoviç Piotrovsky, İtalya’daki iki müzeye mektup yazarak, eserleri ay sonuna kadar geri istediklerini bildirdi. Hermitage Müzesi’nin Milano’daki müzelere ödünç olarak yolladığı eserler arasında İtalyan heykeltıraş Antonio Canova’nın bir heykeli ve İtalyan ressam Tiziano’nun bir tablosu da yer alıyor.