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Biden'nin ardından ABD Savunma Bakanı Austin de Covid-19’a yakalandı

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#ABD#Covid-19#Lloyd Austin
Bidennin ardından ABD Savunma Bakanı Austin de Covid-19’a yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 20:41

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Covid-19’a yakalandı. Austin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve CDC yönergelerine uygun olarak önümüzdeki 5 gün boyunca evde karantinada kalacağım” dedi.

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Karantina sürecinde görevini devretmeyeceğini ve tüm yetkinin kendisinde olacağını ifade eden Austin, normal çalışma programını evden sürdüreceğini açıkladı. İkisi hatırlatıcı doz olmak üzere 4 doz aşı olan Austin, ABD Başkanı Joe Biden ile son yüz yüze görüşmesinin 29 Temmuz'da olduğunu aktardı.

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Aşıların hem Covid-19’un yayılmasını yavaşlattığına hem de sağlık üzerindeki etkilerini daha az şiddetli hale getirmeye devam ettiğine dikkat çeken Austin, herkese aşı olması çağrısında bulundu.

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#ABD#Covid-19#Lloyd Austin

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