Biden'ın zamanı daralıyor: Ukrayna için son iki ay...

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5 Kasım ABD seçimleri Donald Trump'ın ezici zaferi ile sonuçlandı. Beyaz Saray'ın yeni patronu Gazze ve Ukrayna'da uzun süredir devam eden iki savaşta da birçok şeyi değiştirebilir.

"SAVAŞI 24 SAATTE BİTİRİRİM" DEMİŞTİ

Kampanya sürecinde 'savaşı 24 saatte bitiririm' gibi iddialı bir vaatle gündeme oturan Trump, seçim zaferinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi ve Rus lidere 'savaşı tırmandırmaması' konusunda uyarıda bulundu. Trump'ın ayrıca Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği öne sürülüyor.



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Washington Post gazetesinde yer alan bilgilere göre, Trump Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya'nın ele geçirdiği toprakları elinde tutacağı bir anlaşmayı destekleyebileceğinin sinyalini verdi, görüşme sırasında kısaca toprak meselesi ele alındı.

İsmi açıklanmayan kaynaklara göre Ukraynalı yetkililer Trump'ın Putin görüşmesinden haberdar edildi ve bu duruma itiraz etmediler ancak Ukrayna yönetimi uzun süredir Trump'ın Rusya lehine sonuçlanacak bir anlaşma için baskı yapmasından endişe ediyor.

BİDEN'IN ZAMANI DARALIYOR, TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK

Beyaz Saray 6 milyar dolara varan askeri yardımı mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya aktarmaya çalışıyor ancak görevinin bitmesine iki aydan biraz fazla bir süre kalan Joe Biden'ın zamanı daralıyor.

Biden, Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar ABD dış politikasının tam kontrolünü elinde tutuyor. Ancak Biden tarafından yapılan herhangi bir ciddi değişikliğin bir sonraki yönetimde geçerli olması çok olası görünmüyor. Bu nedenle de Biden'ın bu hafta Trump'ı Beyaz Saray'da ağırlaması ve Ukrayna'ya fon sağlamaya devam etmesi için yeni başkanı teşvik etmesi bekleniyor.



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Trump'ın kampanya sürecinin başında 'belirsiz' olarak tanımlanan Ukrayna politikası son dönemde netlik kazanmaya başladı. Yeni yönetimin Ukrayna'ya yardımı kesmeye veya ciddi şekilde sınırlamaya hazırlandığı artık bilinen bir gerçek. Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Ukrayna lideri Zelenski'nin bir videosuna yaptığı yorumda "Harçlığınızı kaybetmenize 38 gün kaldı." ifadelerini kullanarak Ukrayna'ya yardımın kesileceğinin sinyalini vermişti.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın ekibinden Senatör Bill Hagerty de konuyla ilgili şüpheleri doğrulayarak "Amerikan halkı, kaynaklarımızın başka bir ulusun egemenliğini korumak için harcanmasındansa egemenliğin burada Amerika'da korunmasını istiyor" dedi.



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Biden yönetiminin 2 ay gibi kısa bir sürede, Kongre'den yeni bir yardım paketi için destek alması mümkün değil.

Trump'ın seçim zaferi sonrası silah yardımı konusunda Avrupa'ya odaklanmak zorunda kalacağını kabul eden Ukrayna'nın şu anda en büyük beklentisi 6 milyar dolarlık ödenmemiş yardımın bir an önce Kiev'e iletilmesi ve uzun menzilli silahlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması.



KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yapmadığını ve bu konuda herhangi bir planının olmadığını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.The Washington Post'un "ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı" haberini yalanlayan Peskov, "Böyle bir görüşme olmadı. Bu bilgi gerçeğe dayalı değil, kurgu. Bu, yalan bir bilgidir." diye konuştu.

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Peskov, Putin'in Trump'ı aramayı planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bu konuda herhangi bir plan yok." cevabını verdi.Putin'in Batılı liderlerle de temas kurmayı planlamadığını söyleyen Peskov, bu konuda herhangi bir sinyal almadıklarını ancak buna açık olduklarını belirtti.

Avrupa ülkelerinin "Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratma" yönündeki çizgide davranmaya devam ettiğine dikkati çeken Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "özel askeri operasyon" sürdürdüğünü dile getirdi. Sözcü Peskov, Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından Avrupa'da gerginlik ve korkunun gözlemlendiğini söyledi.