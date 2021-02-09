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Dünya
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’ın uranyum şartına Hamaney’den ret cevabı

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Biden’ın uranyum şartına Hamaney’den ret cevabı
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ABD Başkanı Joe Biden, CBS kanalına verdiği ilk televizyon mülakatında, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran’a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı.

Biden, “ABD, İran’ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları kaldıracak mı” sorusuna, “Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi durdurması gerekiyor” yanıtını verdi. Biden yönetimi, daha önceki açıklamalarında belirli şartların gerçekleşirse nükleer anlaşmaya yeniden dönme niyetinde olduğunu bildirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dünkü günlük basın brifinginde, “İran, anlaşma yükümlülüklerine tam olarak geri dönerse ABD de aynısını yapacaktır” dedi.

‘MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ’

İran lideri Ali Hamaney ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Biden’a yanıt olarak “Şartı belirledik ve geri alınmayacak” ifadesini kullandı. Hamaney daha önce ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için ABD’nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtmişti. Donald Trump’ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 2018’de anlaşmadan tek taraflı çekilmişti.

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