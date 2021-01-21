MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBiden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı
GeriDünya Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, Senatodan onay aldı
Abone Olgoogle-news

ABD'de dün yemin ederek göreve başlayan Başkan Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne (DNI) aday gösterdiği Avril Haines, Senatodan onay aldı.

ABD'de yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yemin töreniyle Biden resmen görevine başlarken, kabinesindeki isimler de Senatodan onay almaya başladı.

Biden'ın ülkedeki istihbarat örgütlerinin çatı kuruluşu olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğüne aday gösterdiği Haines, Senato Genel Kurulunda yerel saatle çarşamba akşamı yapılan oylamada onay aldı.

10 hayır oyuna karşılık 84 senatörün evet oyunu alan Haines, Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan ilk isim oldu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulunan Haines, bu göreve gelen ilk kadın olarak da tarihe geçti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle