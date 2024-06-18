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Biden'ın 'tuhaf' videolarına Beyaz Saray'dan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#Beyaz Saray#ABD
Bidenın tuhaf videolarına Beyaz Saraydan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 11:35

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 zirvesindeki tuhaf hareketleri yeniden ilerleyen yaşı ve akıl sağlığının sorgulanmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray tarafından açıklama yapıldı.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘kafası karışmış’ olarak görünen ve sosyal medyada tartışmalara neden videoları hakkında, "Bunlar kötü niyetle yapılıyor" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal medyada tartışmalara neden olan ‘kafa karışıklığı’ videolarıyla ilgili olarak, “Bu manipüle edilmiş videolar kötü niyetle yapılıyor ve gerçeği yansıtmıyor” dedi.

Bidenın tuhaf videolarına Beyaz Saraydan açıklama

Videoları ‘ucuz sahte’ olarak nitelendiren Pierre, "Bu size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğuna dair bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Başkanın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine, yasama organlarında kazandığı zaferler, ülke genelinde Amerikan halkı için neler yapabileceği hakkında konuşmak yerine, bu deepfake'leri, manipüle edilmiş videoları görüyoruz " ifadelerini kullandı.

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Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında müzik eşliğinde dans eden insanların yanında hareketsiz durduğu videoyla ilgili olarak ise, “Başkan orada durup müzik dinliyordu ve dans etmedi. Kusura bakmayın, dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyordum. Etrafındaki insanlara bakarsanız, dans etmeyen insanlar da vardı” açıklamasını yaptı.

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#Joe Biden#Beyaz Saray#ABD

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