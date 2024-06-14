Biden’ın teklifi havada kaldı... Gazze’de yine mi anlaşma yok?

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’ın iki hafta önce taraflara önerdiği ateşkes ve rehine takası teklifi hâlâ masada bekliyor. Washington, İsrail’in öneriyi kabul ettiğini öne sürse de Tel Aviv’den bu yönde resmi bir açıklama gelmiş değil. ABD Başkanı Joe Biden da G7 zirvesi için bulunduğu İtalya’da dün bir gazetecinin sorusu üzerine yakın bir zamanda “Gazze’de yakın zamanda ateşkes görmediğini ancak umudunu kaybetmediğini” söylerken, diğer yandan Hamas, teklife olumlu bakmakla birlikte bazı değişiklikler talep ettiğini arabuluculara iletti. Filistinli direniş örgütü, önceliklerinin Filistin halkının çıkarları ile Gazze’deki çatışmaların ‘tamamen durması’ olduğunu açıkladı.

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Joe Biden

ÜÇ AŞAMALI ANLAŞMA

ABD Başkanı Joe Biden’ın, mayıs ayının sonunda altı haftalık bir ateşkesle başlayan ve sonunda savaşın kalıcı olarak sona ermesini öngören bir taslağı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Biden’ın açıklamasının ardından İsrail hükümetinden çatlak sesler yükselmiş, anlaşmasının bir parçası olarak ordunun tamamen bölgeden çekilmesine itiraz edildiği belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilileri her defasında Biden’ın öneriye yaklaşımı ile İsrail’in tutumu arasındaki farkın olup olmadığına dair soruları geçiştirirken İsrail’in öneriyi kabul ettiği ve Hamas’ın yanıtının beklendiğini vurguluyor.

DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Anlaşmaya genel olarak olumlu yaklaşan Hamas’ın masadaki anlaşmada bazı ayrıntıları değiştirilmesini talep ettiği bildirilirken, ABD Dışişleri Bakanı Blinken grubun bu tutumunu eleştirdi. Başkan Biden’in önerisinin Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ile Filistin yönetimi ve İsrail dahil tüm bölge ülkelerinden destek aldığını savunan Blinken, Hamas’ın yanıt vermekte geciktiğini ve gruba anlaşmayı imzalaması için baskı yapılması gerektiğini söyledi. Dün Reuters haber ajansına açıklama yapan Hamas yetkilileri ise ABD’nin ateşkes önerisinde talep ettiği değişikliklerin “önemli olmadığını” ve İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen çekilmesini içerdiğini söyledi.

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BM’DEN YENİ KARAR

Birlemiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 2024 Yılı Olağan Konsey Toplantısında, “Filistin’in telekomünikasyon altyapısının yeniden inşası” konulu karar tasarısı kabul edildi. Toplantıya Türkiye’yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan başkanlığındaki heyet katıldı.

HAMAS: TÜRKİYE GARANTÖR OLSUN

ABD Başkanı Biden’ın BMGK’da da kabul edilen ateşkes ve rehine takası planı hakkında başından bu yana olumlu görüş bildiren ancak ‘ateşkes süresi’ ve savaşın tamamen sona ermesi konusunda çekincileri bulunan Hamas’ın, Çin, Rusya ve Türkiye’nin İsrail ile varılacak herhangi bir anlaşmaya garantör olmasını talep ettiği iddia edildi. İsrail kamu yayıncısı Kan’ın haberine göre talep hem ABD hem de İsrail tarafından reddedildi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken da El Cezire’ye verdiği söyleşide Hamas’ın bazı taleplerinin kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

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GAZZE GÜNLÜĞÜ

İSRAİL’DEN HİZBULLAH’A MANCINIKLI SALDIRI

- Sosyal medyada dolaşıma giren İsrail askerlerine ait olduğu iddia edilen bir görüntü gündem yarattı. Videoda İsrail askerlerinin Ortaçağ mancınıklarına benzeyen bir düzenekle Lübnan topraklarına yanan toplar gönderdiği görülüyor. Görüntüler İsrail medyasında da paylaşılırken, uygulamanın sınır bölgesindeki sık bitki örtüsünden faydalanarak sızma girişiminde bulunan Hizbullah militanlarını engelleme amacıyla yapıldığı belirtildi. Son dönemde İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki karşılıklı saldırılar nedeniyle sınır bölgesinde sık sık orman yangınları çıkıyor.

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DSÖ: 8 BİN ÇOCUK AÇLIK ÇEKİYOR

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İsrail’in bölgeye gıda, su, ilaç ve yakıt tedarikini ciddi şekilde kısıtlamaya devam etmesi nedeniyle Gazze’deki binlerce Filistinli çocuğa yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu açıkladı. Gazze’de beş yaşın altındaki 8 bin çocuğa akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğu belirtilirken, DSÖ Başkanı Thedros Ghebreyesus, “Gıda dağıtımının arttığına dair raporlara rağmen, şu anda yeterli miktarda ve kalitede gıda alındığına dair elimizde bir kanıt yok. Kuşatma altındaki Filistin bölgesinde 32 ölüm yetersiz beslenmeden kaynaklı” dedi.

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İSRAİL: BM’DEN ÇIKMAYI DÜŞÜNMELİYİZ

- İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, İsrail’in ülkedeki üst düzey BM yetkililerini sınır dışı etmeyi düşündüğünü söyledi. İsrail ordu radyosuna konuşan Erdan, Tel Aviv yönetiminin daha da radikal bir kararın eşiğinde olduğuna işaret ederek, “İsrail’in BM’den çekilmesinin artılarını ve eksilerini ciddi bir şekilde değerlendirmesinin de zamanı geldi” dedi. BM geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini, çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler “kara listesine” almıştı. Kara listenin yer alacağı söz konusu BM raporu bugün toplanacak Güvenlik Konseyi’ne sunulacak.

GAZZE’DE 330 BİN TON ATIK BİRİKTİ

- Birleşmiş Milletler’in Filistin yardım ajansı UNRWA Gazze Şeridi’nde biriken çöp miktarının devasa boyutlara ulaştığını belirterek olası çevre ve sağlık riskleri konusunda uyardı. UNRWA, X hesabından yayınladığı gönderisinde “Gazze’deki yerleşim yerlerinin içinde veya yakınında 330 bin tonun üzerinde atık” biriktiğini kaydederken, BM ajansı, biriken çöplerin, çöpleri sık sık karıştıran çocuklar da dahil olmak üzere, maruz kalan bölge sakinleri için ciddi sağlık riskleri oluşturduğu uyarısında bulundu.

PENTAGON: YARDIMLAR SAHİLDE KALDI

- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze sahiline kurulan yüzer iskeleye son iki günde 500 ton yardım bırakıldığını açıkladı. Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh günlük basın toplantısında, birkaç gündür devam eden denize bırakılan 500 tonluk yardımın dağıtımının ise henüz yapılmadığını söyledi. “Bildiğim kadarıyla yardım dağıtımı henüz yapılmadı. Sahilde bekliyor. Ne zaman dağıtılacağı konusunda bilgim yok” yanıtını verdi.