Biden'ın sözleri şoke etti... Tepkiler çığ gibi büyüyor: Kumdan lider!

Haberin Devamı

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’ndaki orman yangınlarında bilanço artmaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 haftadır devam eden ve adanın tarihi tatil beldesi Lahaina'nın büyük bir bölümünü yok eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 99’a yükseldi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiği belirtilirken, kadavra köpeklerinin de arama çalışmalarına katılmasıyla can kaybı sayısının yükseleceği söylendi.

Adeta cehennemi yaşayan adadan kötü haberler gelmeye devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Maui'deki durumun sorulmasının ardından Biden'ın cevabı; 'Yorum yok' oldu.

Haberin Devamı

Biden'ın pazar günü yaptığı bu açıklamanın yankıları sürerken ABD Başkanı sadece birkaç saat sonra sahildeki evinin yakınında bisiklet sürerken muhabirlerin sorusu üzerine 'bakıyoruz' demekle yetindi.

Biden'ın bu sözlerine tepkiler de çığ gibi büyüdü. Eski Hawaii kongre üyesi Mark Kaniela Ing, Green New Deal Network direktörü Biden'ın kriz ile mücadelede yetersiz kaldığını belirtti.

Ing, Biden'ın orman yangınları hakkında yorum yapmamasını 'şok edici' olarak nitelendirdi.

Teksas temsilcisi Wesley Hunt Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Biden'ı hedef alan şu ifadelere yer verdi;

'Hawaii ABD'nin bir parçası değil miydi? Nasıl olur da Başkan'ın söyleyecek bir şeyi olmaz. Milyonlarca Amerikalının karşı karşıya olduğu mücadeleden daha fazla zamanını güneş kremi sürmek için harcayan bir kumdan lider tarafından yönetilen, düşüşte olan bir Milletiz.'

Kongre üyesi Bob Good, Biden'ın sahilde güneşlendiği anlara ait bir fotoğrafı şu notla paylaştı;

'Hawaii'deki Amerikalılar sevdiklerini ve evlerini kaybederken, Joe Biden sahilde tatil yapıyor.'

Haberin Devamı

Georgia temsilcisi Marjorie Taylor Greene, 'Joe Biden: Ukrayna'ya daha fazla milyarlar gönderin! Maui için yorum yok' dedi.

Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hawaii’yi afet bölgesi ilan etmiş, böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açılmıştı.