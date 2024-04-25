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Biden’ın ‘soykırım’ paylaşımına Dışişleri’nden tepki

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#ABD#Joe Biden#Sözde Ermeni Soykırımı
Biden’ın ‘soykırım’ paylaşımına Dışişleri’nden tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:00

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı paylaşımda 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteledi. “Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz” ifadelerinin kullanıldığı Beyaz Saray açıklamasında Türkiye’nin ismi geçmezken, Medz Yeghern (Büyük Felaket) ifadesi de yer aldı.

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ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı paylaşımda 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteledi. “Ermeni soykırımı sırasında hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuyoruz ve asla unutmama taahhüdümüzü yineliyoruz” ifadelerinin kullanıldığı Beyaz Saray açıklamasında Türkiye’nin ismi geçmezken, Medz Yeghern (Büyük Felaket) ifadesi de yer aldı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçtiği vurgulandı. 

 

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#ABD#Joe Biden#Sözde Ermeni Soykırımı

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