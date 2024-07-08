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Biden’ın röportajı işe yaramadı: Demokrat Parti’de adaylık çatışması  

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#Biden#Demokrat Parti#ABD
Biden’ın röportajı işe yaramadı: Demokrat Parti’de adaylık çatışması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 07:00

Adaylıktan çekilmesi yönünde baskı gören Demokrat Joe Biden’ın, önceki gün Amerikan ABC News kanalına verdiği mülakatla da endişeleri gidermeyi başaramadı.

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Giderek daha fazla sayıda Demokrat temsilciden “bırak” çağrısı alan 81 yaşındaki ABD Başkanı ikinci kez yarışmakta ısrar ederken, New York Times gazetesine göre şu an parti içerisinde adaylığıyla ilgili “olağanüstü bir çatışma” yaşanıyor.

‘DURUMU TOPARLAYAMIYOR’

Amerikan Washington Post gazetesi, Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner’ın, parti içerisinde “Başkan Biden’ın yarıştan çekilmesi için” bir kampanya yürüttüğünü bildirdi. Bazı milletvekilleri Biden’ın yarışta kalmasından yanayken, son bir haftada 50’den fazla Demokrat açıkça adaylığını desteklemediğini ifade etti. Rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump ile çıktığı televizyon münazarasının ardından Biden ve yakın çevresi, mitingler ve bağış kampanyalarıyla Demokrat adayın imajını düzeltmeye çalışsa da milletvekilleri ve bağışçılar “durumun gittikçe kötüleştiğini” ifade ediyor. Son olarak eski ABD Başkanı Barack Obama’nın kıdemli danışmanı olarak görev yapan David Axelrod, CNN’de yayınladığı köşe yazısında Biden’ın son mülakatında işe yaramadığını ve “eninde sonunda çekilmesi gerektiğini” yazdı.

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DOKTORU 8 KERE NÖROLOGLA GÖRÜŞTÜ

-AMERİKAN New York Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru yaklaşık bir yıl içinde 8 kere “Washington’un önde gelen nörologlarından biriyle” görüştü. New York Post tarafından incelenen ziyaretçi kayıtlarına göre, Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, Parkinson hastalığında uzman olan nörolog Dr. Kevin Cannard’ı Ağustos 20232’ten bu yana 8 kere Beyaz Saray’da ağırlardı. Zihinsel performansı hakkındaki tartışmalar sürerken Biden, ABC News ile yaptığı röportajda “bağımsız bir bilişsel teste girip  bulguları kamuya açıklama” fikrini zaten teste girdiğini söyleyerek reddetti.

 

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#Biden#Demokrat Parti#ABD

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