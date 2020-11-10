Bıden’ın öncelik vereceği konular

KORONAVİRÜS: Koronavirüsle mücadele Biden’ın önceliklerinin başında geliyor. Nitekim Biden dün, koronavirüsle mücadele için geçiş sürecinde görev yapacak geniş bir danışma kurulu açıkladı. Salgına karşı Trump yönetiminden daha sıkı tedbirler alması beklenen Biden, dünkü korona toplantı sonrası “aşı çalışmalarına ilişkin pozitif gelişmelere rağmen, ülkeyi çok karanlık bir kışın beklediği” açıklamasını yaptı.

İKLİM ANLAŞMASI: Paris’te, Aralık 2015’te yapılan 21’inci BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’nda onaylanan İklim Anlaşması, Nisan 2016’da 190’dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı. Trump’ın ilk kez 2017’de duyurduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı, birkaç gün önce resmi olarak yürürlüğe girdi. Biden’ın hızlı bir şekilde yeniden anlaşmaya katılması bekleniyor.

İRAN POLİTİKASI: Trump’ın tek taraflı çekilme kararının ardından İran ile imzalanan nükleer anlaşma önemini yitirmişti. Avrupa Birliği İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleyen bu anlaşmayı sürdürmek için diplomatik anlamda gayret sarf etse de somut başarı sağlayamadı. Biden’ın AB çizgisinde hareket etmesi bekleniyor.

SEYAHAT YASAKLARI: Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir dizi ülkeye getirdiği seyahat yasaklarının kaldırılması Biden’ın öncelikleri arasında... Biden adaylık sürecinde, “Başkan olma şerefine sahip olursam, ilk gün Müslüman yasağını sona erdireceğim” demişti.

NATO: Biden’ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerde masaya gelecek konular arasında ilk sıralarda güvenlik bulunuyor. Biden’ın “transatlantik ittifakına güçlü inancının” yeni Amerikan yönetiminin NATO politikalarında etkili olması bekleniyor. Trump’ın, NATO müttefiklerinden bazılarını “ihmalkâr” olmakla suçlaması, NATO’yu “modası geçmiş” bir ittifak olarak nitelendirmesi ve ABD’yi NATO’dan çekebileceğine yönelik üstü örtülü sözlerinden sonra birçok müttefikin tedirginliği de yeni Başkan Joe Biden ile azalmış olacak.