Biden’ın oğlu vergi kaçırmakla suçlandı

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ABD Başkanı Joe Biden’ın 53 yaşındaki oğlu Hunter Biden’a yönelik vergi kaçırma suçlamasıyla hazırlanan iddianame önceki gün California eyaletinde açıklandı.

Biden’a 9 suçlama yönelten Özel Yetkili Savcı David Weiss, iddianamesinde, “Bay Biden, 2016’dan 2019’a kadar olan vergi yılları için borçlu olduğu federal vergilerden en az 1.4 milyon dolar ödemedi” dedi. Hunter Biden, suçlu bulunursa 17 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Avukatı Abbe Lowell, Savcı Weiss’i “Cumhuriyetçilerin baskısına boyun eğmekle” suçladı.

‘ESKORTLARA PARA BULABİLDİ’

Hazırlanan iddianamede Biden’ın hayatı için şunlar söylendi: “Sanık, 2016 ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında parasını uyuşturucuya, eskortlara ve kız arkadaşlara, lüks otellere ve kiralık mülklere, egzotik arabalara, kıyafetlere ve kişisel nitelikteki diğer eşyalara, kısacası vergileri dışında her şeye harcadı.” Biden’ın bu süreçte ATM’lerden 1.6 milyon dolar çektiği, 680 bin dolar “çeşitli kadınlara yönelik ödemeler” yaptığı, giyim ve aksesuarlar için yaklaşık 400 bin dolar harcadığı ve restoranlar, sağlık ve güzellik ürünleri ile diğer perakende alımlar için ise yaklaşık 750 bin dolar harcadığı iddianameye eklendi.

BİLGİ NOTU

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ABD’de 7 Kasım 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti’nin muhtemel adayı eski Başkan Donald Trump hakkında açılmış dört ayrı dava bulunuyor. Şimdi ise Joe Biden, oğluna yönelik suçlamalarla baskı altına alınıyor.