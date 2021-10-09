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HABERLERDünya Haberleri

Biden'ın mektubuna Türkiye'den çok sert tepki

#Mevlüt Çavuşoğlu#ABD#Biden
Bidenın mektubuna Türkiyeden çok sert tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Biden'ın Türkiye mektubuna sert tepki gösterdi ve 'Bu mektup, ABD kanunlarına göre suç. ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin' dedi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye kararnamesini uzatması ve Biden'ın Türkiye açıklamalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"ABD yönetimi kongreye mektup yollarken de halkına bilgi verirken de  doğruyu söylemiyor. Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar.

Biden yine teröristleri korudu

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ABD KANUNLARINA GÖRE SUÇ

Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz.

ABD Türkiye'yi suçlamak yerine kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın.

TÜRKİYE'NİN NAVTEX KARARI

Kıta sahanlığımızı ihlal etmek isteyen her girişime karşı tedbirlerimizi alıyoruz. En son Yunanistan 1 km bizim kıta sahamıza girmiş. Biz gerekli NAVTEX'i  yayınladık ve gerekli uyarıları yaptık. Buradan engellenince bu sefer Kıbrıs tarafından tekrar girmek istediler aynı muamele ile orada da karşılaştılar.

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Türkiye'yi sürekli uluslararası camiaya şikayet ediyorlar bunun ne faydası var bilmiyorum belki iç siyasette işlerine yarıyordur.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#ABD#Biden