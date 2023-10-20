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Biden'in İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var? 'Siyasi kariyeri savaşa bağlı'

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#Biden#Abd#İsrail
Bidenin İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var Siyasi kariyeri savaşa bağlı
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 11:02

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e yaptığı ziyaret ve Tel Aviv yönetimine verdiği desteğin arkasında yaklaşan ABD seçimleri ve anketlerdeki korkunç sonuçlar olduğu düşünülüyor. İsrail medyası başkanın siyasi geleceğinin tamamen bu savaşa bağlı olduğunu öne sürerken İngiliz medyası Biden'ın herhangi bir Filistinli yetkiliyle görüşmeyip yalnızca İsraillilerle görüşmesinin diplomatik çözüm çağrılarını baltalayabileceğini ve eleştirileri körükleyebileceğini belirtiyor.

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Gazze'de yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği kanlı saldırıdan sadece saatler sonra İsrail'e giden ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sarılarak kameralara poz verdi.

İsrail'de yaptığı açıklamalarda ülkesinin Tel Aviv'in arkasında olduğunu defalarca kez vurgulayan ve kongreden İsrail için eşi benzeri görülmemiş bir askeri destek paketi isteyeceğini açıklayan Biden dün gece de Oval Ofis'ten ulusa sesleniş konuşması yaptı ve “İsrail’in, bugün ve daima, halkını korumak için gereken her şeye sahip olduğundan emin olmalıyız" dedi.

Bidenin İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var Siyasi kariyeri savaşa bağlı

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Peki Biden'ın İsrail'e verdiği desteğin arkasında ne var? İsrail-Hamas savaşı yaklaşan ABD seçimlerinde etkili olacak mı? İşte dikkat çeken analizler...

DAHA UÇAĞI İNMEDEN PLANI ALT ÜST OLDU

ABD'de yapılan anketler eski başkan Donald Trump'ın yeniden sahnede olduğunu gösteriyor ve Biden'in kendi partisinde bile 'ilerleyen yaşı' tartışma konusu olmuş durumda.

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İsrail ve Hamas arasında patlak veren savaş ABD Başkanı için birden 'doğru zamanda doğru adam olma' fırsatı doğurdu ancak planlar beklendiği gibi gitmedi. ABC News'de yer alan bir analize göre, Joe Biden, İsrail'e giderken ABD liderliğini güçlendireceğini ve krizi sakinleştireceğini umuyordu. Ancak Gazze'de gerçekleştirilen kanlı saldırı ve Arap liderlerin Biden'ın uçağı inmeden planlanan bir görüşmeyi iptal etmesi ile her şey raydan çıktı.

Bidenin İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var Siyasi kariyeri savaşa bağlı



SİYASİ KARİYERİ BU SAVAŞA BAĞLI

İsrail medyasına göre, Biden'ın İsrail'e yaklaşımı Donald Trump'a karşı muhtemel bir seçim rövanşıyla doğrudan ilgili. Times of Israel'de yer alan bir analizde İsrail-Hamas savaşının ABD başkanının siyasi kariyerinin geleceğini belirleyeceği öne sürüldü.

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Savaşın gidişatının aynı zamanda Biden'ın Orta Doğu politikasını da belirleyeceğini iddia eden Times of Israel, "Biden yönetimi Orta Doğu'dan çıkıp Çin'e ve Rusya'ya odaklanmaya hevesliydi ancak Biden eski ABD başkanlarının da zor yoldan öğrendiği bir dersi aldı: Amerika Orta Doğu'dan kopamaz." ifadelerini kullandı.

NEWYORKPOST: MESELE İSRAİL DEĞİL BERBAT ANKET SONUÇLARI

ABD'li NewYorkPost gazetesi İsrail desteğinin yaklaşan ABD seçimleri ile doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdü ve Biden'ın dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının İsrail ile ilgili değil tamamen berbat görünen anket sonuçlarıyla alakalı olduğunu yazdı.

Gazete sert analizinde, Biden'ın görevde olduğu süre içinde dünyada durumun giderek kötüleştiğini, Taliban'ın Afganistan'ı kontrol ettiğini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığını ve son olarak da İsrail-Hamas çatışmasının patlak verdiğini belirtti ve Biden'ın kendinden daha popüler davalardan faydalandığını yazdı.

Bidenin İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var Siyasi kariyeri savaşa bağlı


GUARDİAN'DAN FİLİSTİN UYARISI! ABD'DE TEPKİLER ARTIYOR

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İngiliz Guardian gazetesi ise Biden'ın herhangi bir Filistinli yetkiliyle görüşmeyip yalnızca İsraillilerle görüşmesinin diplomatik çözüm çağrılarını baltalayabileceğini ve eleştirileri körükleyebileceğini yazdı.

Guardian ayrıca attığı adımların Biden'ın imajına yardımcı olmasına rağmen ABD seçimlerinde uluslararası olayların çok da etkili olmadığına dikkat çekti.

Gazetenin analizini doğrular bir şekilde, İsrail'e körü körüne verilen destek giderek daha fazla ABD'liyi rahatsız ediyor. Biden yönetiminin tam desteğine ve Kongre'nin neredeyse paralel düşüncesine rağmen 400'den fazla Kongre çalışanı, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunan açık bir mektubu isimsiz olarak imzaladı.

Bidenin İsrail desteğinin arkasında ABD seçimleri mi var Siyasi kariyeri savaşa bağlı

CNN ANKETLERLE KONUŞTU: AMERİKALILAR BİDEN İLE AYNI FİKİRDE

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ABD'nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, ülkede yapılan anketlere dikkat çekti ve son çatışmadan sonra kayıtlı seçmenlerin yalnızca yüzde 13'ünün Filistin'i desteklediğini yüzde 61'inse İsrail'e sempati duyduğunu yazdı ve "anketler Amerikalıların ABD'nin İsrail dış politikası konusunda Biden'la aynı fikirde olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

BİDEN İNCE BİR İP ÜZERİNDE YÜRÜYOR

New York Times gazetesi ise Biden'ın bir cambaz gibi ince bir ip üzerinde yürüdüğünü belirterek, savaşa verilen tepkinin Biden'a 'devlet adamı' gibi görünme şansı sunduğunu ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırıları nedeni ile solda öfkenin büyüdüğünü belirtti.

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#Biden#Abd#İsrail

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