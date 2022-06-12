Biden'ın iddiaları Ukrayna'yı karıştırdı... Zelenki cephesinden flaş yanıt

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Dünya ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna savaşı ve Zelenki ile ilgili sözlerini konuşuyor.

Biden'ın 'Zelenski Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceği uyarılarını duymak istemedi' iddiası Ukrayna'nın gündemine tabiri caizse bomba gibi düştü.

Kısa sürede ülkenin bir numaralı gündem maddesi olan sözler ile ilgili Zelenski cephesinden peş peşe açıklamalar geldi.

UKRAYNA'DAN BIDEN'A YANIT

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sergei Nikiforov ülke basınına verdiği demeçte Biden'ın 'duymak istemedi' ifadesine açıklık getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Rusya işgalini 24 Şubat'ta başlattı. Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaşta Rus birlikleri Donbas ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için ilerleme kaydetmiş durumda. Rusya işgalini 24 Şubat'ta başlattı. Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaşta Rus birlikleri Donbas ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için ilerleme kaydetmiş durumda.

Business Insider'da yer alan habere göre, Nikiforov, iki liderin Rusya'nın oluşturduğu tehdit hakkında açıkça konuştuğu ve işgalden önce birden fazla telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

'ORTAKLARIMIZ BİZİ DUYMAK İSTEMEDİ'

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Nikiforov, Zelenski'nin işgal başlamadan önleyici yaptırımlar talep ettiğini belirtti ve 'Ortaklarımız bizi duymak istemedi' dedi.

Zelenskyi'nin danışmanı olan bir diğer Ukraynalı yetkili Mykhailo Podoliak ise Biden'in sözlerinin 'tam olarak doğru olmadığını' söyledi.

Podoliak savaştan önce Ukrayna'nın Rusya'ya karşı bir dizi 'agresif' senaryoya hazırlandığını da sözlerine ekledi.

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Biden, Los Angeles, California'daki bağışçılarla konuşurken Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini söyledi ve savaş hakkında yorumlar yaptı.

Biden, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey olmadı. Pek çok insanın abarttığımı düşündüğünü biliyorum" dedi.

ABD'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’yı işgal edeceğini gösteren verilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya işgalini 24 Şubat'ta başlattı. Ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşan savaşta Rus birlikleri Donbas ve Luhansk bölgelerini ele geçirmek için ilerleme kaydetmiş durumda.

Biden, "Hiç şüphe yoktu" diye devam etti. "Ve Zelenski bunu duymak istemedi" dedi.

24 Şubat'ta tam kapsamlı bir işgal başlatmadan önce, Rusya haftalarca Ukrayna sınırında birliklerini inşa etti ve bu, Kremlin'in reddettiği bir iddiayı, işgal etmeye hazır olup olmadıklarına dair spekülasyonlara yol açtı.