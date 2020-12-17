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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 17.12.2020 - 23:32 | Son Güncelleme:

Biden'ın İçişleri Bakanı belli oldu: ABD tarihinde bir ilk!

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Biden'ın İçişleri Bakanı belli oldu: ABD tarihinde bir ilk!
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ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.

Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.

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