Biden'ın gözyaşları...Demokratlara böyle veda etti...

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen Demokratik Ulusal Kongre sırasında gözyaşları içinde partisine veda konuşması gerçekleştirdi. Bir ay önce partililerin baskısıyla adaylıktan çekilen Biden, kongrenin açılış akşamı kızı Ashley’nin tanıtımı ve uzun süren alkışlar eşliğinde kürsüdeki yerini aldı.



Kızı Ashley Biden'ın sözlerinin ardından sahne alan Biden'ın alkışlar arasında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

"Seni seviyoruz Joe" sloganları ve pankartları eşliğinde konuşmasını yapan Biden, “Sizi seviyorum Amerika” diyerek sözlerine başladı, hitabının büyük bölümünde kendi dönemindeki başarılardan bahsetti ve bunları Harris'le birlikte başardıklarını anlattı.



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Harris'le beraber çalıştıkları döneme ilişkin çok sayıda konuya değinen Biden, dış politikada Harris'in çok başarılı olduğunu ve olmaya devam edeceğini savundu.

Biden, "Harris, dünya liderleri tarafından saygı gören bir lider olacak çünkü halihazırda öyle. Hepimizin gurur duyacağı bir başkan olacak ve Amerika'nın geleceğine damgasını vuracak tarihi bir başkan olacak." sözleriyle Demokrat başkan adayından övgüyle bahsetti.

Başkan adaylığından çekilmesini isteyenlere kızgın olmadığını anlatan Biden, bunun ülke için daha iyi olduğunu ve Kamala Harris'e bayrağı devrettiği için mutlu olduğunu söyledi.



Trump'a iç politika, dış politika ve ekonomide yüklenen Biden, bu alanlarda Trump'ın başkanlığının "Amerika'ya ağır bedeller ödettiğini" savundu ve seçmenlerden 5 Kasım'da bu düşünceyle sandığa gitmelerini istedi.

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Harris'in çok iyi bir başkan olacağını ve Amerikan çıkarları için herkesin buna göre oy kullanması gerektiğini ifade eden Biden, "Trump kim olduğunu sanıyor? Her zaman kendi çıkarlarını Amerikan çıkarlarından önde tuttu." diye konuştu.

21 Temmuz’da adaylıktan çekilen Biden’ın bu kararı, sağlığının dört yıl daha ülkeyi yönetmeye elverişli olmadığını düşünen Demokratların baskısı sonucu gelmişti.



2016 yılındaki seçimleri Trump’a karşı kaybeden Hillary Clinton da bir konuşma yapmak için yer aldığı sahnede kalabalıktan büyük bir alkış aldı.

Biden’ı Beyaz Saray’a saygınlık ve uzmanlık getirdiği için kutlayan Clinton, “Şimdi ABD tarihinde yeni bir başlık açıyoruz. Kamala, bizi ileriye taşıyacak karaktere, deneyime ve vizyona sahip” dedi.

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Trump'ın birçok suçtan yargılanan bir isim olduğunu ve başkan olmayı hak etmediğini savunan Clinton, Demokratların gösterdikleri çabayla "Trump'ı kaçırttıklarını" söyledi.



Konuşmasının dış politikayla ilgili bölümünde Gazze konusuna değinen Biden, Gazze'de ateşkes sağlanabilmesi için çok çalıştıklarını ve en kısa zamanda bir ateşkese ulaşılmasını umduğunu söyledi.

Biden, "Gazze'deki savaşı bitirmek, esirleri evlerine getirmek ve Orta Doğu'da barış ve güvenlik getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Daha büyük bir savaşı önlemek, esirleri aileleriyle yeniden buluşturmak, Gazze'ye insani yardımları artırmak, Filistin halkının acılarını sona erdirmek ve nihayetinde bir ateşkesi sağlayıp bu savaşı bitirmek için birkaç gün önce bir anlaşma önerisi yaptım." şeklinde konuştu.

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Chicago caddelerinde binlerce göstericiyi bir araya getiren Gazze protestolarına da değinen Biden, "Göstericilerin hakkı var, her iki taraftan da çok sayıda masum insan öldürüldü." dedi.

