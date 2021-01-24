MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBiden'ın göreve başlamasınından sonra Rusya ile ilk kriz
GeriDünya Biden'ın göreve başlamasınından sonra Rusya ile ilk kriz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Biden'ın göreve başlamasınından sonra Rusya ile ilk kriz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biden'ın göreve başlamasınından sonra Rusya ile ilk kriz
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı.

Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu. Kremlin, ABD'yi Rusya'nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle