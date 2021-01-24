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Biden'ın göreve başlamasınından sonra Rusya ile ilk kriz
ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı.
Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalni’nin serbest bırakılması isteyen Navalni destekçilerinin protestolara başlamasında ABD'yi sorumlu tuttu. Kremlin, ABD'yi Rusya'nın içişlerine müdahale etmekle suçladı.
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