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Dünya
DHA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.01.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz...

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Biden'ın göreve başlamasından sonra Rusya ile ilk kriz...
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ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından Rusya ile ilk kriz yaşandı. Kremlin, Rusya’da gözaltında bulunan muhalif figür Aleksey Navalnı’nın serbest bırakılması isteyen destekçilerinin protestolara başlamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalnı destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi. 

ABD'Lİ DİPLOMATLARDAN İZAHAT İSTENDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da dün erken saatlerde Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına protestoların düzenlediği noktalarda bulunmaması gerektiği yönünde uyarının içişlerine müdahale olduğunu ifade etti. Zaharova, ABD'li diplomatlardan izahat istediklerini de sözlerine ekledi. 

NAVALNI'NIN TUTUKLANMASINA PROTESTO

Rusya’nın Krasnoyarsk, St Petersburg, Tomsk, Vladivostok ve Omsk kentlerinde, gözaltında bulunan Aleksey Navalnı'nın serbest bırakılmasını isteyen eylemciler, protesto düzenledi.

Başkent Moskova’daki gösteride 3 binden fazla kişi yer aldı. Polis göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alınmıştı.

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