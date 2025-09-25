×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Biden'ın fotoğrafı yerine otomatik kalem koydu

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Biden#Beyaz Saray
Bidenın fotoğrafı yerine otomatik kalem koydu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 12:42

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da başkanların fotoğraflarının sergilendiği bölümde, bir önceki başkan Joe Biden’ın fotoğrafı yerine otomatik kalem fotoğrafı astırdı.

Haberin Devamı

Beyaz Saray’da oluşturulan yeni ‘Başkanlık Şöhret Yolu’nda önceki başkanların portrelerine yer verilirken, Joe Biden için portre yerine otomatik kalem fotoğrafı asıldı.

Trump, daha önce Biden’ın ‘bilişsel gerileme’ yaşadığı için kararnamelerin otomatik kalemle imzalandığını öne sürerek, bu konuda soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Biden ise iddiaları reddederek, “Başkanlığım süresince kararları ben aldım. Kararnameleri, afları, yasaları ben imzaladım. Aksi yöndeki iddialar saçma ve yanlıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Biden#Beyaz Saray

BAKMADAN GEÇME!