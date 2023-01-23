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Biden’ın evinden yine gizli belge çıktı

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#ABD#Joe Biden#Gizli Belge
Biden’ın evinden yine gizli belge çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 07:00

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Başkan Joe Biden’ın Delaware’deki evinde bu hafta yapılan aramada altı gizli belge daha bulunduğunu açıkladı.

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Yeni ifşaat, 2024’te bir dönem daha aday olmayı değerlendiren Biden’ı zora sokan son gelişme oldu. Daha önce yine aynı evde ve Başkan’ın eski ofisinde gizli belgeler çıkmıştı.

TRUMP’I ELEŞTİRİRKEN

Biden’ın avukatları evdeki son aramanın 12 saatten fazla sürdüğünü ve “evdeki tüm çalışma, yaşam ve depolama alanlarını” kapsadığını söyledi. Bugüne kadar çıkan tüm belgeler, Barack Obama döneminde Biden’ın başkan yardımcısı olduğu zamana ait ve “gizli” olarak işaretli.

Beyaz Saray, daha öncekiler dahil bu son bulunanların da derhal Ulusal Arşivlere teslim edildiğini söyledi. Yanlış bir şey yapmadığını savunan Biden, “bir avuç belgenin yanlış yere dosyalanmasının” ardından, avukatlarının talimatlarını yerine getirdiğini söyledi. Eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinde bulunan gizli belgeler yüzünden yoğun eleştiri aldığı ortamda Biden’ın evinden çıkan belgeler, Demokrat Parti’nin elini zayıflattı. Ancak Trump’ın evindeki belgeleri iade etmekteki isteksizliğine karşın Biden’ın Adalet Bakanlığı ile işbirliği yaptığına dikkat çekiliyor.

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#ABD#Joe Biden#Gizli Belge

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