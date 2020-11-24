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Razi CANİKLİGİL
Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’ın dışişleri bakanı bildik bir isim

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Biden’ın dışişleri bakanı bildik bir isim
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ABD’de Demokrat Parti’den başkan seçilen Joe Biden’ın kabinesi şekillenmeye başlıyor.

Başkan Donald Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesine ve mahkemelerde itirazlarını sürdürmesine rağmen Joe Biden, kabinedeki en önemli pozisyonlardan biri olan Dışişleri Bakanlığı’na Antony Blinken’ı aday gösterdi. Başkan Barack Obama döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcılığı ve Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Blinken, Ankara’da yakından tanınan bir isim.

Türkiye’nin eleştirdiği ABD’nin Suriye politikasının mimarlarından biri olan Blinken, son olarak Twitter’dan Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iki devletli yaklaşımını eleştirmişti.

Biden, Obama döneminin Dışişleri Bakanı John Kerry’yi ise “İklim Elçisi” olarak seçti. Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jake Sullivan atanırken, İç Güvenlik Bakanlığına Küba kökenli Alejandro Mayorkas, BM Büyükelçisi olarak da Linda Thomas-Greenfield aday gösterildi. İstihbaratın başına ise ilk kez bir kadın, Avril Haines, aday gösterildi. Bu isimlerin Kongre’den onay almaları gerekiyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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