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Dünya
Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
Haber Giriş: 12.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biden’ın diplomasi danışmanı: Türkiye ile sorunların çözümü dikkat gerektiriyor

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Biden’ın diplomasi danışmanı: Türkiye ile sorunların çözümü dikkat gerektiriyor
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ABD seçimlerini kazanan ve ocak ayında göreve başlaması beklenen Joe Biden’ın diplomasi danışmanı Michael Carpenter, Avrupa Birliği (AB) ve ABD arasındaki ilişkilerin yeni dönemde nasıl olacağına dair düzenlenen bir video konferansta Türkiye’yle ilişkilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile yaşanan sorunların çözümü için AB ve ABD arasında koordinasyon gerektiğini söyleyen Carpenter, meselelere “hassasiyet ve dikkatle” yaklaşılması gerektiğini belirtti.

ÇIKIŞ YOLLARI BULUNMALI

“Dağlık-Karabağ’da, Libya’da, Ege’de yaşanan gerilimde ya da S-400 hava savunma sisteminin satın alımında olsun, Türkiye bir müttefikin faaliyetlerini sergilemedi” diyen Carpenter, Türkiye’yle yaşanan sorunların çok yönlü olduğunu ve ABD ile AB’nin ortak bir cephe oluşturarak sorunların çözümü için çalışması gerektiğini söyledi. Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ya da yaptırımlarla ekonomisini çökertmek gibi bir hedeflerinin olmadığını söyleyen Carpenter, “S-400 meselesinde olduğu gibi çıkış yolları bulunmalı. Türkiye eylemlerini değiştirirse masaya pozitif örnekler konulabilir ancak şu an izlediği politikaya devam ederse bunun Erdoğan hükümetine yönelik potansiyel negatif sonuçları olacaktır” şeklinde konuştu.

BAŞKAN’IN YAPTIĞI UTANÇ VERİCİ

Biden’ın diplomasi danışmanı: Türkiye ile sorunların çözümü dikkat gerektiriyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sonucunu kabul etmeyi reddetmesine tepkiler sürüyor. Yarışın kazananı Demokrat Joe Biden, Delawere’de yaptığı açıklamada Donald Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesiyle ilgili, “Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bunun Başkan’ın geride bırakacağı mirasa faydası olmayacak” dedi. (Razi CANİKLİGİL / NEW YORK)

TRUMP’IN B PLANI HAZIR

Donald Trump’ın, seçimlere itiraz ederek başkanlıkta ikinci dönem için açtığı davalar sonuç vermezse “B planı”na geçeceği belirtildi. Amerikan Page Six’e konuşan Trump’a yakın bir kaynak, Başkan’a televizyon ve kitap teklifi yağdığını, Trump’ın yasal mücadelesini kazanamadığı takdirde bunlara yöneleceğini söyledi. Trump’a gelen tekliflerin 100 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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