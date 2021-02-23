Biden'ın BM Daimi Temsilci adayı Thomas-Greenfield Senatodan onay aldı

Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, siyahi Thomas-Greenfield, 20 hayır oyuna karşı 78 evet oyu ile ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak onaylandı.

Bazı Cumhuriyetçilerin, daha önce yaptığı bazı açıklamalar dolayısıyla karşı çıktıkları Thomas-Greenfield'ın kısa süre içinde yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor.

35 yıldır kariyer diplomatı olan kıdemli isim, Biden'ın "ABD'nin hızla diplomasiye geri dönme" yönündeki mesajının bir parçası olarak görülüyor.

Bu göreve gelen 2. Afrikan Amerikan isim olan Thomas-Greenfield, 2019 yılında Çin destekli "Confucius Institute"nde bir programa katılarak konuşma yapmış, Cumhuriyetçi bazı senatörler konuşmadan rahatsız olduklarını dile getirmişti.