Biden’ın bakan adayı YPG’yi desteklemişti

Pentagon’un önemli simalarından olan 67 yaşındaki Austin, ABD ordusunun en önemli savaş komutanlığı olan ABD Merkez Komutanlığı’nda Irak, Afganistan, Yemen ve Suriye’den sorumluydu. Austin, onay alırsa ABD’nin ilk siyah Savunma Bakanı olacak.

EĞİT-DONAT’I YÖNETMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynayan Austin, ilk etapta ABD’nin Suriye’deki silahlı muhaliflere destek ve eğitim vermesini öngören 500 milyon dolarlık “eğit-donat programını” yönetmişti.

DEAŞ’la mücadele eden Kürt gruplara destek verilmesinden ve Suriye’nin Kobani kentine yönelik saldırıları püskürtmek için ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava operasyonlarından sorumlu olmuştu.

KOBANİ’DE DESTEĞE BAŞLADI

Austin, DEAŞ’ın 2015’te Kobani’yi kuşatması sırasında, Türkiye yardım koridoru açana kadar terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG ve siyasi kolu PYD ve Peşmerge güçlerine yardım etmek için planlar yapmıştı.

Austin, bu unsurlara C-130 kargo uçaklarıyla silah ve mühimmat taşınmasını sağlamış ve terör örgütü YPG’ye açık destek verdiklerini itiraf etmişti. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi’ndeki bir oturumda DEAŞ’a karşı sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulunurken, “YPG ile temas halinde olduklarını” belirterek, “Kürt güçlere danışmanlık ve yardım sağladıklarını, birlikte sıcak çatışmalara girmediklerini” kaydetmişti.

KONGRE MEMNUN DEĞİL

ABD’de yasa gereği bir kişi askerlik mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığı’nda herhangi üst düzey sivil göreve atanamıyor. 2016’da emekli olduğu için Austin’e Kongre’nin muafiyet vermesi gerekiyor. Ancak yakın zamanda emekli olmuş bir generalin göreve getirilmesi, ordunun siviller tarafından kontrol edilmesi prensibinin ihlal edileceği endişesine neden oluyor. Amerikan basınında, Austin’in adaylığı henüz kesinlik kazanmasa da, Kongre’deki oylamanın kolay geçmeyeceği yorumları yapılıyor.

S-400 YAPTIRIMI İÇEREN TASARIYA VETO

ABD Başkanı Donald Trump, S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören 2021 Savunma Bütçesi Tasarısı’nı Kongre’den geçmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. Tasarının “zayıf” olduğunu ifade eden Trump, metinde, sosyal medya şirketlerine hukuki güvence sağlayan “Section 230” adlı yasanın iptali, ulusal anıtların korunması, 5G’ye izin verilmesi ve yurt dışındaki asker sayısının azaltılması yönünde düzenlemelerin yer almasını istiyor.