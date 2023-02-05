Biden'in açıklamasından saatler sonra... Çin'e ait "casus balon" düşürüldü

Haberin Devamı

ABD semalarında görülen Çin'e ait istihbarat balonu krizi sürerken, ABD ordusu Çin casus balonunu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. Balon düşürülmeden önce Kuzey Karolina'daki Wilmington Havalimanı ile Güney Karolina'daki Myrtle Beach International ve Charleston International Havaalanlarına gidiş-gelişler durduruldu.

Gözden Kaçmasın Pentagon duyurdu: Kriz bitmeden bir tane daha görüldü Haberi görüntüle

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu, balonun takip edildiğini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" ifadelerine yer verilmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, balon meselesi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti.