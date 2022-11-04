Biden’den seçim için kaos uyarısı

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ABD’de 2024’teki başkanlık seçimleri öncesi kritik olarak değerlendirilen Kongre ara seçimlerine geri sayım sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün Washington’da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde, salı günkü ara seçimler öncesi bir konuşma yaptı. Biden, Amerikan demokrasisinin geleceğinin yapılacak ara seçimlerde belirleneceğine işaret ederek bazı uyarılarda bulundu.

BENZERİ GÖRÜLMEDİ

6 Ocak 2021 tarihli kanlı Kongre baskını ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye 28 Ekim’de yapılan saldırıyı anımsatan Biden, birçok Kongre üyesine yönelik bu tarz tehditler olduğunu vurguladı. Kongre baskınına gerekçe olarak, gelecek seçimlerde de aday olacağını belirten eski başkan Donald Trump’ın seçim sonuçlarını reddetmesini gösterdi. Başkan Biden, “Amerika’da kaosa giden yol budur. Bu benzeri görülmemiş bir şey, yasa dışı ve Amerika’ya ait değil” dedi.

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SESSİZLİK SUÇA ORTAK OLMAKTIR

Trump’ın 2020 başkanlık seçimleri’nin çalıntı olduğuna ilişkin asılsız iddialarının, son iki yılda ‘siyasi şiddetin ve seçmenlerin sindirilmesinin tehlikeli yükselişini körüklediğini’ söyleyen Biden, “Bu ülkede siyasi şiddete göz yuman veya sadece sessiz kalan kişi sayısında endişe verici bir artış var. Ancak sessizlik suç ortaklığıdır” diye konuştu.

‘ENFLASYONU ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR’

8 Kasım’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmeleri beklenen Cumhuriyetçiler, Başkan Biden’ın yüksek enflasyon ve kötüleşen ekonomi nedeniyle gündemi değiştirmek istediğini, ara seçimleri demokrasi üzerine bir tercih haline getirmeye çalıştığını söylediler.

MEHMET ÖZ RAKİBİNİ GEÇTİ

ABD’de 8 Kasım’da yapılacak ara seçimleri öncesinde yayınlanan son ankete göre, Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti’den Senato adayı olan Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’ı geçti. ABD’nin en önemli anketlerinden gösterilen “Emerson College-The Hill”in verilerine göre, Öz, rakibi Fetterman’a karşı yüzde 48’e karşı 46 ile önde. Öz ve Fetterman geçen hafta bir televizyon tartışmasında karşı karşıya gelirken, yazın kalp krizi geçiren Fetterman’in sağlık sorunları nedeniyle dezavantajlı olduğu belirtildi. Duyduklarını anlamakta ve konuşmakta zorlanan Fetterman’ın prompter kullandığı, sağlık sorunlarının tahmin edilenden kötü olduğu, bunun da Mehmet Öz’e olan desteği artırdığı bildirildi. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Öz’ün seçimi kazanması durumunda, Senato’nun da Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçebileceği konuşuluyor. Bu durumda eski Başkan Donald Trump’ın gelecek başkanlık seçimleri için elinin güçleneceği belirtiliyor.