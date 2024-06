Biden’den Normandiya töreninde “Putin” vurgusu

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü törenleri çerçevesinde Pointe du Hoc'ta açıklamalarda bulundu. Çıkarmanın başladığı 1944 yılında Pointe du Hoc kayalıklarına tırmanan ABD Ordusu Korucu Alayının kahramanlıklarına atıfta bulunan Biden, Amerikalıların uluslarının davasını kendilerinden daha büyük görmeye çağırdı. Müttefik güçlerin 80 yıl önce özgürlük için verdikleri mücadele ile Ukrayna savaşı sırasında Kiev’i desteklemek arasında bir bağlantı kuran Biden, çıkarmaya katılan askerleri kastederek, “ABD’nin Putin’in Avrupa'daki saldırganlığına karşı durmasını isteyeceklerinden şüphe duyan var mı?” dedi.

ABD demokrasisinden bahsedildiğinde genellikle yaşam, özgürlük, mutluluk arayışı ideallerinden bahsettiklerini belirten Biden, “ABD demokrasisi en zor şeyi ister. Kendimizden daha büyük bir şeyin parçası olduğumuza inanmak. Yani demokrasi her birimizle başlar. Ülkelerinin kendilerinden daha önemli olduğuna karar verdiklerinde başlar. Point du Hoc'taki askerlerin yaptığı buydu. Bu sahillere hücum eden her asker, her denizci buna karar verdi” şeklinde konuştu.

"BU UÇURUMA TIRMANAN ASKERLER DÜNYAYI DEĞİŞTİRDİLER"

ABD askerlerinin çıkartma günü tek duydukları şeyin mermilerin sesi olduğunu vurgulayan Biden, “Bu uçuruma tırmanan askerler dünyayı değiştireceklerini bilmiyorlardı ama değiştirdiler. Tüm dünyada bunun Pointe du Hoc'tan daha iyi bir örneği yoktur. Hiçbirinin haritada seçemeyeceği bir kıyı şeridine geldiler. Birçoğunun hiç görmediği bir ülkeye, hiç tanımadıkları bir halk için geldiler. Ama geldiler. İşlerini yaptılar. Görevlerini yerine getirdiler ve görevlerini yaptılar” ifadelerini kullandı.

Point du Hoc'a tırmanan 225 askere ilişkin konuşan Biden, “Bugün burada, D-Day'de bu uçuruma tırmanan 225 cesur adamın hiçbiri hayatta değilken Pointe du Hoc'a gelen ilk başkan olarak bulunuyorum. Ama size şunu söylemek için buradayım ki, onların ölümünden sonra bu okyanustan esen rüzgar dinmeyecek. Daha da güçlenecek. Bugün burada toplanma nedenimiz sadece o gün, 6 Haziran 1944'te olağanüstü bir cesaret gösterenleri onurlandırmak değil. Onların seslerinin yankılarını dinlemek için. Onları duymak için. Çünkü onlar bizi çağırıyor. Bize ne yapacağımızı soruyorlar. Bizden bu uçurumlara tırmanmamızı istemiyorlar. Ama ABD’nin temsil ettiği şeylere sadık kalmamızı istiyorlar” dedi.