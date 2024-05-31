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Biden'den Normandiya Çıkarması’nın 80. Yıldönümü için Fransa ziyareti

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#Joe Biden#FRANSA#Normandiya Çıkarması
Bidenden Normandiya Çıkarması’nın 80. Yıldönümü için Fransa ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 14:52

ABD Başkanı Joe Biden müttefik kuvvetlerin Fransa’nın Normandiya bölgesine yaptığı çıkarmanın 80. Yıldönümü için Fransa'ya gidecek

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ABD Başkanı Joe Biden, 2. Dünya Savaşı’nın en önemli olaylarından biri olan müttefik kuvvetlerinin Nazi Almanya’sı birliklerine karşı Fransa’nın Normandiya bölgesine yaptığı çıkarmanın 80. Yıldönümü için 5-9 Haziran’da Fransa’ya gidiyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “6 Haziran'da Başkan, First Lady Jill Biden ile birlikte Fransa ve Avrupa'nın kurtuluşunun yolunu açan Normandiya'daki Müttefik çıkarmasının 80. yıldönümünü anmak üzere konuşmalar yapacak ve etkinliklere katılacak. 73 bin cesur Amerikalı 6 Haziran 1944'te Normandiya'daki Utah ve Omaha sahillerine çıktı” denildi.

Bidenden Normandiya Çıkarması’nın 80. Yıldönümü için Fransa ziyareti

Başkan Biden’ın 7 Haziran'da Fransa'nın Pointe du Hoc kentinde özgürlük ve demokrasiyi savunmanın önemi hakkında konuşma yapacağı, 8 Haziran’da Paris’e geçeceği ifade edildi. Normandiya Çıkarması, ABD'li General Dwight D. Eisenhower kumandasındaki Müttefik kuvvetlerinin Fransa sahillerine 1944'teki hücum harekâtıdır

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#Joe Biden#FRANSA#Normandiya Çıkarması

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