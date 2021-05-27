Biden’dan zirve maratonu

14 Haziran’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da olduğu çok sayıda liderle ikili temasta bulunması öngörülen Biden, zirve sonrasında Brüksel’den ayrılmayacak. Biden’ın 15 Haziran’da yapılması planlanan Avrupa Birliği-ABD Zirvesi’ne de katılması bekleniyor. Joe Biden, geçtiğimiz aylarda AB liderleriyle video konferans aracılığıyla görüşmüştü. Benzeri en son 2014’te yapılan zirvede ele alınacak konular arasında Türkiye ile ilişkilerin koordinasyonunun da olması bekleniyor. Biden’ın zirve serisindeki son durak ise 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kenti olacak. Biden burada son dönemde ilişkilerin oldukça gergin olduğu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara