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Biden’dan yorum: ‘Putin kendini izole etmiş gibi’

#ABD#Biden#Putin
Biden’dan yorum: ‘Putin kendini izole etmiş gibi’

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “kendini izole etmiş gibi göründüğünü” ve “bazı danışmanlarını görevden aldığına veya ev hapsine soktuğuna dair belirtiler olduğunu” söyledi.

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ABD istihbarat yetkililerinin değerlendirmelerini yineleyen ABD Başkanı Joe Biden şu ifadeleri kullandı: “Bir sürü spekülasyon var. Ama öyle görünüyor ki, bunu kesin olarak söylemiyorum, kendini izole ediyor gibi görünüyor. Danışmanlarından bazılarını kovduğu ve ev hapsine aldırdığına dair bazı işaretler var. Ama şu anda çok fazla iddialı olmak istemiyorum. Çünkü elimizde o kadar sağlam kanıt yok.”

Öte yandan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, artan petrol fiyatları için harekete geçen Biden, ABD’nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon olmak üzere toplam 180 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını duyurdu. Biden, kuyuların işletmesini kiraladıkları halde, üretimi arttırmayan petrol şirketlerini cezalandıracaklarını belirtti.

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İNGİLİZ SAVUNMA BAKANI’NA GÖRE RUS ORDUSU TÜKENDİ

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Sky News’e yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Rusya’nın ‘daha az önemli’ bir ülke haline geldiğini söyledi. Wallace “Putin, artık geçmişteki gibi bir güç değil. Şu anda kendi inşa ettiği kafesteki bir adam. Ordusu tükenmiş halde ve önemli kayıplar verdi. ‘Büyük Rus Ordusu’ unvanı yerle bir oldu” diye konuştu.

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#ABD#Biden#Putin

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