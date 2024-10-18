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Biden'dan 'Yahya Sinvar' açıklaması: Bu savaşın sona erme zamanı geldi"

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#Joe Biden#Hamas#Alamnya
Bidendan Yahya Sinvar açıklaması: Bu savaşın sona erme zamanı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 01:11

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi." değerlendirmesini yaparak Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail'e gideceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Biden, Almanya ziyareti için gittiği başkent Berlin'de uçaktan inişinde, basın mensuplarına Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

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"SAVAŞIN SONA ERME ZAMANI GELDİ"

Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak tebrik ettiğini ve artık ileriye bakma zamanının geldiğini kaydetti.

"Bu savaşın sona erme ve esirleri evine getirme zamanı geldi. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şey." diyen Biden, Gazze'de ateşkesin sağlanması için adım atılması gerektiğini vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın birkaç gün sonra İsrail'e giderek son durumu muhataplarıyla ele alacağını açıklayan Biden, ateşkes konusunda somut bir sürece girmek istedikleri mesajını verdi.

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#Joe Biden#Hamas#Alamnya

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