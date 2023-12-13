Biden'dan Ukrayna'ya destek: Putin'in yanıldığını kanıtlamalıyız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamayacağını umduğunu belirten Biden, “Ukrayna'ya elimizden geldiğince kritik silah ve teçhizat sağlamaya devam edeceğiz; buna bugün onayladığım 200 milyon dolarlık silah ve askeri yardım da dahil” ifadelerini kullandı. ABD’nin desteğinin devam etmesi için ek finansmana ihtiyaç olduğunun altını çizen Biden, “Ek finansman sağlanmadığı takdirde, Ukrayna'nın acil operasyonel taleplerine yanıt vermesine yardımcı olma kabiliyetimizin hızla sonuna geliyoruz. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya yardım edemeyeceğine güveniyor. Onun yanıldığını kanıtlamalıyız” diyerek ABD Kongresi'ni Ukrayna'ya yardım için fon sağlamaya çağırdı.

Bir Rus devlet televizyonu sunucusunun geçen hafta yeni Ukrayna destek paketinin geçmesini engelledikleri için Cumhuriyetçileri övdüğünü hatırlatan Biden, “Eğer Rus propagandacılar tarafından kutlanıyorsanız, ne yaptığınızı yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir" dedi. Ukrayna'nın savaşı kazandığını görmek istediklerinin altını çizen Biden, “Kazanmak demek Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ulus olması, bugün kendini savunabilir ve saldırıları caydırabilir hale gelmesidir. Bizim amacımız da bu" diye konuştu.

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ZELENSKI: “BAŞARILI SAVUNMAMIZ SAYESİNDE AVRUPA ULUSLARI DA GÜVENDE”

ABD ile birlik mesajı veren Zelenski ise ülkesinin Rusya'ya karşı mücadelesinde elde ettiği başarıları Biden'a aktarmak üzere Washington'a davet edilmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. “Şimdiden önemli bir ilerleme kaydettik. Ortaklığımızın her türlü Rus düşmanlığından daha güçlü olduğunu gösterdik” diyen Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'nın işgal ettiği toprakların yüzde 50'sini kurtardığını ifade etti. Ukraynalı askerlerin yaklaşık iki yıldır “özgürlüğü savunduğuna” dikkat çeken Zelenski, “Ukrayna'nın savunmadaki başarısı sayesinde diğer Avrupa ulusları da geçmişin aksine Rus saldırganlığına karşı güvende” ifadelerini kullandı. Putin ne yaparsa yapsın güçlü duruşlarını sürdüreceklerinin altını çizen Zelenski, Rusya'nın hiçbir zafer elde edemediğini vurguladı.

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ZELENSKI HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Başkan Biden ile gelecek yıl Ukrayna'nın gücünü nasıl artırabileceğini görüştüklerini açıklayan Zelenski, bazı unsurlara dikkat çekti. “Hava savaşını kazanmayı ve Rus hava hakimiyetini kırmayı hedefliyoruz” diyen Zelenski, “Gökyüzünü kontrol eden savaşın süresini de kontrol eder” dedi.



Ayrıca bir Amerikan savunma şirketiyle görüştüğü bilgisini paylaşan Zelenski, Ukrayna'nın savunma sanayisinin nasıl daha hızlı ve etkin çalışabileceği konusunda tavsiyeler aldığını belirtti. “Ukrayna ve Amerika birlikte demokrasinin cephaneliğini dönüştürebilir” diyen Zelenski, Biden'a Ukrayna'nın AB’ye üyelik yolunda “Avrupa Komisyonu'nun tüm tavsiyelerini yerine getirdiği” bilgisini verdiğini de sözlerine ekledi.