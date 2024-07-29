Biden'dan Trump'ı zora sokacak adım... Giderayak düğmeye bastı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkanların federal ceza davaları ve mahkumiyetlere karşı dokunulmazlık haklarının kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yapacak. CNBC haberine göre Biden'in bu kararı seçilmesi halinde Trump'ın yargılandığı davalar nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasını amaçlıyor.

Ayrıca önümüzdeki yıllarda başkanlığa adaylığını koyacak kişilerin suç işlemekten kaçınmasını sağlamak da bu çağrının nedenleri arasında gösteriliyor. Ayrıca Trump yandaşlarının bir önceki başkanlık seçimleri sonuçlarını protesto için Kongre Binası'nı basmasının da Biden'ın bu adımı atmasında etkili olduğu ifade ediliyor.

Haberin Devamı

YÜKSEK MAHKEME ÜYELERİ İÇİN DE YASA DEĞİŞİKLİĞİ



Bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan'ın ayrıca Kongre'nin Yüksek Mahkeme üyeleri için dönem sınırlaması getirmesini istediğini ve yargıçlar için 18 yıl görev yapmasının amaçlandığını bildiriyor. Yetkiliye göre Biden, dönem sınırlamalarının yanı sıra Kongre'den Yüksek Mahkeme'yi, hediyeler, siyasi faaliyetler ve mali işlemler konusunda diğer federal yargıçlara uygulanan türden uygulanabilir etik gerekliliklere tabi kılmasını talep edecek.

SUİKAST NEDENİYLE ÇAĞRI ERTELENDİ



Biden, Başkan Lyndon Johnson tarafından 1964'te imzalanan Medeni Haklar Yasası'nın 60. yıl dönümünde önerilerini ortaya koyacak. Biden'ın bu çağrıyı daha önce yapması bekleniyordu ancak Trump'a yapılan suikast nedeniyle çağrı ertelenmişti.

YARGI ÜYELERİNDEN DE ÇAĞRI

Yüksek Mahkeme Üyeleri ile ilgili yeni etik kuralları ile ilgili tasarı hakkında yargı üyeleri de çağrı yaptı. Geçtiğimiz hafta Yargıç Elena Kagan, Perşembe günü Kaliforniya'da düzenlenen yıllık bir yargı konferansında yaptığı konuşmada daha güçlü bir etik kuralları çağrısında bulunan mahkemenin ilk üyesi oldu. Kagan geçtiğimiz yıl Yüksek Mahkeme'nin yeni etik kurallarını imzaladı ancak geçen haftaki konuşmasında bunun bir uygulama mekanizmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kagan, "Hem kuralları ihlal eden kişilere karşı kuralların uygulanması hem de kuralları ihlal etmeyen kişilerin korunması açısından böyle bir sistemin mantıklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

YASANIN KONGREDEN GEÇMESİ GEREKİYOR



Başkanlık reformları için yapılan baskıya rağmen yasanın kongreden geçmesi gerekiyor. Biden başkanlık yarışından çekilmeden önce, Temsilciler Meclisi Demokratlarıyla bir araya gelerek, değişiklikleri yürürlüğe koymak için onların yardımına ihtiyaç duyacağını söyledi. Senatodaki Demokrat Partili üyeler geçen yıl Yüksek Mahkeme reformlarını gündeme getirmişti ancak muhalefetteki Cumhuriyetçiler geçen ay bu çabaları engelledi.



ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde başkanlık yarışından çekildiğini açıklamıştı. Demokrat Parti'nin önümüzdeki ay yapılacak kongrede Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i resmen aday olarak açıklaması bekleniyor.