Biden'dan Trump'a sert sözler: Hizmet etmeye uygun değil

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Biden, Trump'ın yemin törenine gelmeyeceğini duyurmasıyla ilgili olarak, "Trump’ın yemin törenine katılmaması iyi bir şey" dedi. Biden ayrıca Trump'ın suçlamalarıyla ilgili olarak cevap vermeyeceğini söyleyerek, "Yeni yönetim, Trump suçlamalarına değil, salgın ve ekonomiye odaklanacak" ifadelerini kullanırken, "Trump, Başkan olarak hizmet etmeye uygun değil" dedi



TRUMP AZLEDİLECEK Mİ?



Trump'ın azledilmesi destekleyip desteklemediği sorulan Biden, bu kararın Kongre'de olduğunu, kendisinin koronavirüs gündeminin aciliyetine odaklandığını söyledi.



TRUMP'IN YEMİN TÖRENİNE KATILMAMA KARARI: İYİ BİR ŞEY



"Önümüzdeki perşembe ekonomi paketini açıklayacağını" belirten Biden, Trump'ın yemin törenine katılmama kararını 'iyi bir şey' olarak nitelendirirken, "Başkan Yardımcısı Mike Pence, yemin törenine gelmek isterse hoş karşılanır" ifadelerini kullandı