×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Biden'dan Trump yorumu: Kaybetmemiz halinde barışçıl bir devir-teslim olacağını düşünmüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Joe Biden#Donald Trump#Seçim
Bidendan Trump yorumu: Kaybetmemiz halinde barışçıl bir devir-teslim olacağını düşünmüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:45

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerde yenilmesi halinde yönetim devir teslim sürecinin barışçıl şartlar altında geçeceğinden "hiç emin olmadığını" belirtti.

Haberin Devamı

Biden, Amerikan CBS News'a verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmediği takdirde "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinde ciddi. Onu ciddiye almıyoruz ama o dediklerinde gayet ciddi." ifadesini kullandı.Biden, Amerikan CBS News'a verdiği demeçte, Trump'ın başkan seçilmediği takdirde "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." sözlerini hatırlatarak, "Söylediklerinde ciddi. Onu ciddiye almıyoruz ama o dediklerinde gayet ciddi." ifadesini kullandı.

Trump'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerinde kaybetmesi durumunda yönetimin barışçıl şekilde devredileceğinden "hiç emin olmadığını" kaydeden Biden, "Ülkenizi sadece kazandığınız zaman sevemezsiniz." dedi.

TRUMP, BAŞKAN SEÇİLMEZSE ABD'DE "EKONOMİK KIYIM" OLACAĞINI SAVUNMUŞTU

Trump, martta Ohio eyaletindeki konuşmasında, başkan seçilmediği takdirde ülkenin ekonomik buhrana gireceğini öne sürerek, "Ülkede kıyım yaşanacak ve en hafifi bu olacak." demişti. Eski Başkan'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt da Trump'ın "kıyım" ifadesiyle Biden'ın politikalarının ekonomik buhrana sebep olacağını kastettiğini belirtmişti.
Öte yandan, Biden'ın seçim kampanyası sözcüsü James Singer, bu ifadelerle Trump'ın daha fazla insana ulaşmaya çalışmaktansa "siyasi şiddet tehditlerini artırdığını" ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joe Biden#Donald Trump#Seçim

BAKMADAN GEÇME!