Biden’dan Trump kararına tepki: ‘Başkanları krala dönüştürmeyin’

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Kararı “kanun önünde eşitlik temel ilkesini altüst eden ve başkanları krallara dönüştürebilecek tehlikeli bir emsal” olarak nitelendiren Biden, “Bu ulus, Amerika’da kral olmadığı ilkesi üzerine kurulmuştur. Her birimiz kanun önünde eşitiz” ifadesini kullandı. Anayasa Mahkemesi’nin kararının, başkanın gücünün yasalar tarafından sınırlandırılamayacağı anlamına geldiğini savunan Biden, “Trump canı ne isterse yapma konusunda artık daha cesaretli olacak” dedi. Öte yandan ABD’li ünlü yazar ve yönetmen Stephen King de, X hesabından “Eğer Donald kazanırsa, ona Kral I. Trump olarak seslenin. Hoşuna gidecektir” paylaşımında bulundu.

SUS PAYI KARARI 18 EYLÜL’E ERTELENDİ

Daha önce bir alt mahkeme, Donald Trump’ın kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalarından kaynaklanan suçlamalardan dokunulmazlığı olmadığına karar vermişti. Trump ise davayı Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Öte yandan Trump’ın hüküm giydiği sus payı davasından alacağı cezanın açıklanacağı 11 Temmuz’daki duruşma 18 Eylül’e ertelendi. Hakim Juan Merchan, Yüksek Mahkeme’nin verdiği dokunulmazlık kararının Trump’ın mahkumiyetini etkileyip etkilemediğini bu ek sürede değerlendirecek.