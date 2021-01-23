Biden’dan Rusya’ya 5 yıllık ‘nükleer’ öneri

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki, Washington’ın Biden’ın talimatıyla Moskova’ya süresi dolmak üzere olan Stratejik Nükleer Silahların Kısıtlanması-START-3 Anlaşması’nın geçerlilik süresini beş yıl uzatacak bir öneri hazırladığını duyurdu.

MOSKOVA MEMNUN

Moskova’da açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biz Rusya olarak START-3 nükleer silahlarının kısıtlanması anlaşmasının uzatılmasından yanayız. Rusya ile ABD’nin birbirine tanıyacağı birkaç yıllık ek süre ülkelerimiz ve dünyanın yararına olacaktır. Teklifin Washington tarafından dile getirilmesinden sonra öneri metnini bekliyoruz. Bizim açımızdan kabul edilemeyecek şart içermemesi durumunda geçerlilik süresini uzatmaya hazırız” dedi. 2011 yılında ABD ile Rusya arasında imzalanan START-3 anlaşması iki ülkenin saldırıya hazır nükleer savaş başlıklarını 1550’şer stratejik nükleer başlık ve 700’er adet füze, uçak gibi gönderme aracıyla sınırlı tutuyordu. ABD yönetimi Trump döneminde anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.