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Biden’dan Rus varlıkları konusunda AB ve G7’ye destek

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Biden#Rusya
Biden’dan Rus varlıkları konusunda AB ve G7’ye destek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 12:32

ABD Başkanı Joe Biden, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya destek için kullanılmasını planlayan Avrupa Birliği ve G7’ye desteğini duyurdu.

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Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un AB ve G7’ye desteği ifade edilerek, “Başkanlar Ukrayna'yı desteklemek için daha fazlasını yapma seçeneklerini görüştüler; bu savaşta bir bütün olarak Avrupa-Atlantik güvenliği tehlikede. Fransa ve ABD, Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki topçu koalisyonunun eş başkanlığını yürütmektedir ve Ukrayna'ya mevcut aşamada ve daha uzun vadede gerekli desteği sağlamak üzere yeni adımlar atma niyetindedir. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri zamanın Rusya'nın yanında olduğu yönündeki yanlış kanaati ortadan kaldırmaya kararlıdır; Başkanlar, uluslararası hukuk ve kendi hukuk sistemlerimiz ve karar alma süreçlerimizle tutarlı bir şekilde, hareketsiz hale getirilen Rus egemen varlıklarından elde edilen olağanüstü karların Ukrayna'nın yararına olacak şekilde öne çekilmesi için Avrupa Birliği ve G7 tarafından sarf edilen çabaları destekleme taahhüdünde bulunmaktadır” denildi.

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#Abd#Biden#Rusya

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