Biden’dan Putin’e: Savaş suçlusu, yargılanmalı

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Kiev yakınlarındaki Buça bölgesinde sivillerin katledildiğine dair görüntüler ortaya çıkmasını değerlendiren Biden, “acımasız bir adam” olarak nitelendirdiği Rusya liderinin “savaş suçlusu” olduğuna inandığını söyledi. “Hatırlıyorsunuz, Putin’e savaş suçlusu dediğim için eleştirilmiştim. Buça’da olanları gördünüz. O bir savaş suçlusu ama savaş suçlarından yargılanması için tüm delilleri toplamalıyız” diyen Biden, Rusya’ya yeni yaptırımlar getirmeyi planladığını da söyledi. Biden’ın çağrısının “kabul edilemez” olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bu sözlerin “bir ABD Başkanı’na yakışmadığını” söyledi.