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Biden’dan Putin’e: Savaş suçlusu, yargılanmalı

#Joe Biden#Putin#Rusya
Biden’dan Putin’e: Savaş suçlusu, yargılanmalı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus güçlerinin Ukrayna’da işlediği öne sürülen savaş suçları nedeniyle yargılanması gerektiğini söyledi.

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Kiev yakınlarındaki Buça bölgesinde sivillerin katledildiğine dair görüntüler ortaya çıkmasını değerlendiren Biden, “acımasız bir adam” olarak nitelendirdiği Rusya liderinin “savaş suçlusu” olduğuna inandığını söyledi. “Hatırlıyorsunuz, Putin’e savaş suçlusu dediğim için eleştirilmiştim. Buça’da olanları gördünüz. O bir savaş suçlusu ama savaş suçlarından yargılanması için tüm delilleri toplamalıyız” diyen Biden, Rusya’ya yeni yaptırımlar getirmeyi planladığını da söyledi. Biden’ın çağrısının “kabul edilemez” olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bu sözlerin “bir ABD Başkanı’na yakışmadığını” söyledi.

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#Joe Biden#Putin#Rusya

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