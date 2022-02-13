Biden’dan Putin’e: Her şeye hazırız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...Galatasaray-Kayserispor maçında tribünlerden protesto! Gomis kararı ve gol sonrası büyük tepki...#Galatasaray
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
İşkence köşküİşkence köşkü#Murat Kartal
Bir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek olduBir Yeşilçam filmi işte böyle gerçek oldu#Düğün
Koruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadıKoruyucu aileden örnek davranış: 3 kişilik ailede 3 soyadı#Koruyucu Aile
Türkiye nüfusuTürkiye nüfusu#Nüfus
Gerilimin doruğunda kritik temas Açıklamalar art arda geldi... Bedeli ağır olurGerilimin doruğunda kritik temas! Açıklamalar art arda geldi... 'Bedeli ağır olur'#Putin
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Serenay aşka geldi Ünlü çiftten ilk fotoğraf...Serenay aşka geldi! Ünlü çiftten ilk fotoğraf...#Serenay Sarıkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Rusyadan flaş açıklama ABDye ait denizaltı tespit edildiRusya'dan flaş açıklama! 'ABD'ye ait denizaltı tespit edildi'#RUSYA
HABERLERDünya Haberleri

Biden’dan Putin’e: Her şeye hazırız

#Biden#Putin#Ukrayna
Biden’dan Putin’e: Her şeye hazırız

Ukrayna krizinde gerilim tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin dün akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

İki lider arasında 62 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği ve Rusya’ya hızlı ve ciddi maliyetler getireceği konusunda uyardığı belirtildi. Biden’ın Rusya lideri Putin’e, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomatik girişime hazır olmasına rağmen, diğer senaryolara da aynı şekilde hazır oldukları konusunda net konuştuğu kaydedildi.

‘HİSTERİ ZİRVE YAPTI’

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yury Ushakov ise basın mensuplarına verdiği telekonferans brifinginde, ABD’nin tutumunu “Histeri doruk noktasında” sözleriyle eleştirdi. Putin’in görüşmede Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasından olan şikâyetini yinelediğini belirten Ushakov, görüşmenin “dengeli” olduğunu ve başkanların tüm seviyelerde iletişimi sürdürme konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Haberin Devamı

MOSKOVA - PARİS HATTINDA GÖRÜŞME

Rusya lideri Putin, Joe Biden ile olan görüşmesinden önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’la da telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada 1 saat 40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede ikilinin Minsk Anlaşmalarını uygulamayı sürdürmenin yollarını ele aldığı belirtildi. Rusya’nın NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerinin de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, “Açıklamada, “Vladimir Putin bir kez daha, güvenlik garantilerine ilişkin sundukları teklife ABD ve NATO’dan içeriği zengin yanıt alamadıklarına dikkat çekti” ifadesi kullanıldı.

NEYİN KRİZİ BU

Rusya, ABD ve Batı’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği, Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağı ve Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları ilgilendiren Minsk anlaşmasının uygulanmasını istiyor ve yazılı taahhüt talep ediyor.

Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağını taahhüt etmeyi reddeden Batı, Rusya ile Suriye’den Libya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya bir nüfuz savaşı içinde. Dolayısıyla Ukrayna krizi, Batı ile Rusya arasındaki buzdağının görünen kısmı.

Haberin Devamı

ABD, Avrupa’nın doğusunda silahların çekilmesi, tatbikatlar konusunda şeffaflık gibi konularda uzlaşı sağlanabileceğini belirtirken Rusya ise ABD’nin Avrupa enerji piyasasının bir kısmını işgal etmeye çalıştığını öne sürüyor.

Doğalgaz Rusya’nın en büyük gelir kalemi ve Avrupa en büyük müşterileri arasında. Hafta başında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’ye yönelik bu tür ithamlarda bulunmuştu. ABD, baştan beri Almanya ile Rusya arasında yapılan Kuzey Akım 2 doğalgaz projesine karşı çıkıyor. Buna karşılık son dönemde tankerlerle Avrupa’ya LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satışını arttırdı.

İşte karşılıklı suçlamaların ayyuka çıktığı bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, krizin aşılması için dün akşam bir telefon görüşmesi daha yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Biden#Putin#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası