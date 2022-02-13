Biden’dan Putin’e: Her şeye hazırız

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İki lider arasında 62 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın, Rusya’nın Ukrayna’yı daha fazla işgal etmesi halinde, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği ve Rusya’ya hızlı ve ciddi maliyetler getireceği konusunda uyardığı belirtildi. Biden’ın Rusya lideri Putin’e, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla tam koordinasyon içinde diplomatik girişime hazır olmasına rağmen, diğer senaryolara da aynı şekilde hazır oldukları konusunda net konuştuğu kaydedildi.

‘HİSTERİ ZİRVE YAPTI’

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yury Ushakov ise basın mensuplarına verdiği telekonferans brifinginde, ABD’nin tutumunu “Histeri doruk noktasında” sözleriyle eleştirdi. Putin’in görüşmede Batı’nın Ukrayna’yı silahlandırmasından olan şikâyetini yinelediğini belirten Ushakov, görüşmenin “dengeli” olduğunu ve başkanların tüm seviyelerde iletişimi sürdürme konusunda mutabık olduklarını söyledi.

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MOSKOVA - PARİS HATTINDA GÖRÜŞME

Rusya lideri Putin, Joe Biden ile olan görüşmesinden önce Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’la da telefonda görüştü. Kremlin’den yapılan açıklamada 1 saat 40 dakika sürdüğü belirtilen görüşmede ikilinin Minsk Anlaşmalarını uygulamayı sürdürmenin yollarını ele aldığı belirtildi. Rusya’nın NATO’dan talep ettiği güvenlik garantilerinin de gündeme geldiği belirtilen açıklamada, “Açıklamada, “Vladimir Putin bir kez daha, güvenlik garantilerine ilişkin sundukları teklife ABD ve NATO’dan içeriği zengin yanıt alamadıklarına dikkat çekti” ifadesi kullanıldı.

NEYİN KRİZİ BU

Rusya, ABD ve Batı’dan NATO’nun doğuya doğru genişlemeyeceği, Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağı ve Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları ilgilendiren Minsk anlaşmasının uygulanmasını istiyor ve yazılı taahhüt talep ediyor.

Ukrayna’nın NATO’ya alınmayacağını taahhüt etmeyi reddeden Batı, Rusya ile Suriye’den Libya’ya, Afrika’dan Latin Amerika’ya bir nüfuz savaşı içinde. Dolayısıyla Ukrayna krizi, Batı ile Rusya arasındaki buzdağının görünen kısmı.

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ABD, Avrupa’nın doğusunda silahların çekilmesi, tatbikatlar konusunda şeffaflık gibi konularda uzlaşı sağlanabileceğini belirtirken Rusya ise ABD’nin Avrupa enerji piyasasının bir kısmını işgal etmeye çalıştığını öne sürüyor.

Doğalgaz Rusya’nın en büyük gelir kalemi ve Avrupa en büyük müşterileri arasında. Hafta başında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’ye yönelik bu tür ithamlarda bulunmuştu. ABD, baştan beri Almanya ile Rusya arasında yapılan Kuzey Akım 2 doğalgaz projesine karşı çıkıyor. Buna karşılık son dönemde tankerlerle Avrupa’ya LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) satışını arttırdı.

İşte karşılıklı suçlamaların ayyuka çıktığı bir dönemde ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, krizin aşılması için dün akşam bir telefon görüşmesi daha yaptı.