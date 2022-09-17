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Biden'dan Putin'e dikkat çeken uyarı: 'Sakın, sakın, sakın'

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#Biden#Putin#ABD
Bidendan Putine dikkat çeken uyarı: Sakın, sakın, sakın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 14:08

ABD Başkanı Joe Biden verdiği röportajda gazetecinin "Kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylerdiniz?" sorusuna, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" şeklinde yanıt verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, CBC News’te yarın yayınlanacak "60 Minutes" programı için Scot Pelley’e röportaj verdi. Biden ekonomi ve yaklaşan ara seçimler ile Ukrayna’daki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pelley'in, "Ukrayna savaş alanında başarılı olurken, Vladimir Putin (Rusya Devlet Başkanı) köşeye sıkıştırılıyor. Merak ediyorum Sayın Başkan, kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda ona ne söylerdiniz?" sorusunu yanıtlayan Biden, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" dedi.

Pelley'in Putin'in nükleer silah kullanmayı seçerse sonuçlarının ne olacağını yönündeki sorusuna ise Biden, "Tam olarak ne olacağını bilseydim sana söyler miydim sanıyorsun? Tabii ki söylemeyeceğim. Sonuçları olacak" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Dünyada hiç olmadıkları kadar parya olacaklar ve yaptıklarının ölçüsüne bağlı olarak hangi cevabın verileceğini belirleyecekler" ifadelerini kullandı.

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#Biden#Putin#ABD

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