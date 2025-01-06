Biden'dan Putin gafı

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ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, görevi devretmesine sayılı günler kala yeni gafa imza attı. Beyaz Saray'da Demokrat Partili yeni Kongre üyelerine hitap eden Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tanıştığı tarihi karıştırdı.

60. başkanlık seçim yarışını kazanan Donald Trump'a 20 Ocak'ta görevini devredecek olan Biden, Rusya lideri Putin'i 47 yıldır tanıdığını iddia etti.

Biden, “Vladimir Putin'i 47 yıldır tanıyorum” ifadesinde bulundu.

Biden, “Seçildiğim zaman ile yemin etmeden önceki zaman arasında onunla tanıştığımı hatırlıyorum. Ya da hemen sonrasında. Hayır, pardon, ondan önce. Hayır, doğru, göreve geldikten hemen sonra, Şubat başında” dedi.

Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başlamıştı.

İLK KEZ 2021'DE BİR ARAYA GELDİLER

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD'nin mevcut başkanı Biden, ilk kez Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiler.

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12 Şubat 2022'de telefonda görüşen iki lider, 2022 sonuna doğru video-konferans yoluyla konuştular.

Haziran 2024'te röportaj veren Biden, yine Putin'i “40 yılı aşkın süredir” tanıdığını iddia etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Biden'ın Putin'i bu kadar uzun bir süredir nasıl tanıdığını açıklamasını önermişti.

1970'LERDE SSCB'YE GELDİ

47 yıl önce Delaware eyaletinde senatör olarak görev yapan Biden, 1970'lerin sonlarından başlayarak SSCB'yi birkaç kez ziyaret etti.

Biden, 1978 yılında SSCB'yi ziyaret ettiği sırada Putin, SSCB'nin istihbarat ve gizli servisi KGB'de subay olarak görev yapıyordu.

1985 yılında Doğu Almanya'ya atanan Putin, 1990'ların başına kadar burada görev yaptı.