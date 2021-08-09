MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBiden'dan Pentagon'a aşı desteği
GeriDünya Biden'dan Pentagon'a aşı desteği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 09.08.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Biden'dan Pentagon'a aşı desteği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biden'dan Pentagon'a aşı desteği

ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'un aktif görevdeki tüm Amerikan askerlerine Kovid-19 aşısını zorunlu kılma kararına tam destek verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.
Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar Kovid-19 aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti. ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar Kovid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi