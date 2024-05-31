Biden'dan onay çıktı: Savaşın gidişatını değiştirebilecek hamle

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ABD'li bir yetkili BBC’ye yaptığı açıklamada ekibine Ukrayna'nın ABD silahlarını “karşı ateş amacıyla” ve “kendilerini vuran ya da vurmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık vermek” için kullanabilmesini sağlama talimatı verildiğini söyledi.

Rus kuvvetleri, son haftalarda Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov bölgesinde yapılan sürpriz taaruzlar sonucunda kazanımlar elde etti.

Cuma günü Ukraynalı yetkililer Rusya'nın Harkov'un bir banliyösündeki bir konutu bombalaması sonucu üç kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, daha önce Rusya’nın Harkov’da elde ettikleri son kazanımların ardından ülkesinin kuzey doğusuna yönelik saldırılarını daha da artırabileceğini söylemişti.



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BBC’ye konuşan ABD'li yetkili, “Ordu Taktik Füze Sistemi’nin (ATACMS) kullanımının ya da Rusya içinde uzun menzilli saldırıların yasaklanmasına ilişkin politikamız değişmedi” dedi.

ATACMS (Army Tactical Missile System), ABD yapımı bir taktik balistik füze sistemi. Bu sistem, kara kuvvetleri tarafından düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurma amacıyla kullanılıyor.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

İngiltere daha önce Ukrayna'nın Batı tarafından tedarik edilen silahları nasıl kullanacağına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi konusuna açık olduğunun sinyalini vermişti.

Böyle bir gelişmenin çatışmaları daha da tırmandırabileceğinden endişe ediliyordu. Ancak bazı Avrupalı liderler de kısa süre önce bu tür silahların kullanımına ilişkin kısıtlamaların gevşetilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın silah yükünün büyük bir kısmını karşılayan Washington ise çatışmaların tırmanması endişesi nedeniyle kısıtlamaların hafifletilmesine direnmişti.



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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Çarşamba günü Moldova'ya yaptığı ziyarette bu değişimin ilk sinyallerini verdi.

“Yol boyunca her adımda, gerektiği şekilde uyum sağladık” diyen Blinken, bunun bundan sonra da değişmeyeceğini söyledi.

Moskova ise Batı silahlarının Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanılması ihtimaline karşı tehditkar açıklamalar yapmıştı.



PUTİN AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştireceği saldırılarda Batılı silahların kullanılmasının 'ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.

Vladimir Putin , Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silahlarını bugün Rusya topraklarına yapılacak saldırılarda kullanmasına onay vermesi halinde bunun 'ciddi sonuçları' olacağı konusunda uyardı.



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“Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar” diyen Rus lider, Batılıların Ukrayna’ya asker gönderme kararı vermesinin de olumsuz sonuçlar doğuracağını hatırlattı:

“Bunun iyi ve doğru bir karar ve iyi bir çıkış yolu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerginliği tırmandırma ve Avrupa’da ciddi bir çatışmaya ve küresel bir çatışmaya doğru yeni bir adımdır. Bu onlara lazım mı? O zaman buyurun”

Bazı NATO ülkeleri bu gelişmeler karşısında tedirginliğini koruyor.