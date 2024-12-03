Biden’dan oğluna af, Trump’tan iki dünüre kıyak! Devir teslim öncesi yakınları kayırma yarışı

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‘OĞLUM DİYE HEDEF’

Başkanlık affı kararnamesini Türkiye saatiyle pazartesi sabaha karşı duyuran Başkan Biden, yaptığı açıklamada oğlu Hunter’ın davalarının siyasi sebeplerle bu noktaya getirildiğini söyledi. 12 Aralık ve 16 Aralık’ta hüküm giydiği her iki davasında cezası açıklanması beklenen Hunter’ı affeden Biden, “Hunter’ın davalarının gerçeklerine bakan makul bir kişinin, onun yalnızca benim oğlum olduğu için hedef alındığı dışında bir sonuca varması mümkün değildir ve bu yanlıştır” dedi.

‘YIKMAYA ÇALIŞTILAR’

Başkanlık yarışında seçilmesini engellemek için oğlu Hunter’ın “amansız saldırılara ve seçici yargılamalara” maruz kaldığını iddia eden başkan, “Hunter’ı yıkmaya yönelik bir çaba var. Hunter’ı yıkmaya çalışırken, beni de yıkmaya çalıştılar” dedi. Bu siyasi ve hukuki operasyonun sona ereceğine inanmak için bir neden olmadığını iddia eden Biden, “artık yeter” dedi.

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SON 10 YILI KAPSIYOR

Biden’ın başkanlık affı, oğlunun sadece hüküm giydiği iki davayı değil aynı zamanda 1 Ocak 2014-1 Aralık 2024 tarihleri arasında “işlemiş olabileceği” tüm suçları da içeriyor. Böylelikle ileride Hunter’ın federal devlete karşı işlemiş olduğu bir suç ortaya çıksa bile affedilmiş olacak. Hunter’ın babasının ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde Ukraynalı enerji şirketi Burisma’da yönetim kurulu üyesiyken şirketle ilgili yolsuzluk soruşturmasını babasının gücünü kullanarak bastırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

BİRİ DANIŞMAN DİĞERİ ELÇİ OLUYOR

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump da, iki dünürünü önemli pozisyonlara atadı. Trump, kızı Ivanka’nın eşi Jared Kushner’ın babası milyarder gayrimenkul yatırımcısı Charles Kushner’ı Fransa’ya büyükelçi olarak aday gösterdi. Dünürü Charles’ı 2020 yılında başkanlık affıyla affederek hüküm giydiği vergi kaçırma ve yasadışı kampanya bağışları yapma suçlarından kurtarmıştı. Trump ayrıca diğer kızı olan Tiffany’nin eşi Michael Boulos’un işinsanı babası Massad Boulos’u Arap ve Ortadoğu işlerinden sorumlu kıdemli danışman yaptı. Lübnan kökenli Boulos, bu yıl Trump’ın kampanyasına özellikle Arap seçmenlerin olduğu Michigan gibi yerlerde ciddi destek sağlamıştı.