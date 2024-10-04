Biden’dan Netanyahu’ya İran uyarısı: Nükleere dokunma

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İran’ın salı günü İsrail’e fırlattığı yaklaşık 200 balistik füzenin ardından Washington ve Tel Aviv yönetimleri karşı saldırı üzerinde istişare ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan “Nükleer tesislere dokunma” mesajı geldi. Çarşamba günü yaptığı açıklamada “İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırısını destekler misiniz” sorusuna yanıt veren Biden, “Cevabım hayır” dedi.

ORANTILI VUR

G7 liderleriyle telefonda görüşen 81 yaşındaki başkan, İsrail’in arkasında durduklarını belirtti, “İsraillilerle ne yapacaklarını görüşeceğiz, yedimiz de İsrail’in yanıt verme hakkına sahip oldukları konusunda hemfikiriz. Fakat orantılı bir şekilde yanıt vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Nükleer tesislere saldırıları kırmızı çizgi olarak belirten ancak orantılı bir saldırı için yeşil ışık yakan ABD ve diğer G7 ülkelerinin “orantılı saldırıdan” ne kastettiği bilinmiyor.

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HEDEF PETROL TESİSLERİ Mİ?

İsrail’in saldırısının boyutu merak edilirken, New York Times gazetesi İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde Tel Aviv’in İran’ın nükleer tesisleri yerine petrol üretim tesisleri ve stratejik askeri üslerine saldırmayı düşündüğünü iddia etti. Bu tür bir saldırıyla amacın İran’ın halihazırda kırılgan ekonomisine daha da büyük bir darbe vurmak olduğu belirtildi. İran’a karşı “orantılı” yanıt çağrısı yapan ABD’nin, petrol üretim tesislerine karşı olası bir saldırıya ne tepki vereceği gizemini korusa da kendisine İsrail’in İran’ın petrol tesislerine saldırmasını destekleyip desteklemediği sorulan Biden, “Bunu tartışıyoruz. Sanırım bu biraz... Neyse” şeklinde yanıt verdi. Böyle bir saldırı gerçekleşirse dünya petrol arzının ciddi manada etkilenmesi ve fiyatların ani bir yükseliş göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. İsrail’in bölgede attığı adımlar doğrudan Amerikan iç siyasetine etkide bulunuyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Biden ve Demokrat rakibi Kamala Harris’i “ABD’yi üçüncü dünya savaşının eşiğine getirmekle” suçlamıştı.

NETANYAHU DİNLER Mİ?

Son zamanlarda ABD Başkanı Joe Biden ne dediyse tam tersini yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu sefer uyarıları dinleyip dinlemeyeceği belirsiz. ABD medyasında çıkan haberlere göre Biden, geçtiğimiz hafta Lübnan’da ateşkes çağrısı yaptıktan sonra Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi ve Lübnan’a karadan operasyona başlanması yüzünden Netanyahu’ya karşı öfkelendi. ABD lideri, yakın zamanda Netanyahu’nun “Gazze’de ateşkes için yeterince çalışmadığını” da söylemişti.

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İSRAİL’İN F-35 HANGARI HASAR GÖRDÜ

İran’ın İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından çekilen uydu görüntüleri, Nevatim’deki İsrail askeri hava üssünde bulunan uçak hangarının hasar aldığını gösterdi. Görüntülerde pistin yakınındaki binaların çatısında hasar oluştuğu görülüyor. Nevatim, Amerikan yapımı F-35 Lightning 2 savaş uçakları da dahil olmak üzere İsrail’in en gelişmiş uçaklarına ev sahipliği yapıyor.

Amerikan destroyeri USS Bulkeley

ABD, İSRAİL’İ DOĞU AKDENİZ’DEN KORUDU

ABD Merkez Kara Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın saldırısına karşı İsrail’i savunmak üzere fırlatılan füzelerin görüntülerini yayınladı. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu’na ait USS Cole ve USS Bulkeley destroyerlerinin 1 Ekim’de yaşanan İran saldırısında İsrail’i savunmak üzere çok sayıda balistik füze ateşlediği bildirildi.